Zoek op YouTube op ‘Feyenoord Ajax maart 1993’, klik de samenvatting aan en ga naar 2 minuut 25: de herhaling van de 0-2 van Dennis Bergkamp. Kijk naar de Maastribune. Daar springen Ajaxsupporters juichend op, schijnbaar onbezorgd, midden in een Feyenoordvak.

‘Dat kon toen nog,’ zegt u? Ammehoela. Voor dergelijke naïeve overmoed behind enemy lines kon je ook in 1993 tot pulp geschopt worden. Het gras was toen niet groener dan nu.

Die wedstrijd was mijn eerste ‘Rotterdamse’ Klassieker, mijn eerste keer in het bezoekersvak van De Kuip. Andere tijden, al was het maar omdat we überhaupt welkom waren. Tussen treinperron en uitvak liep nog géén stalen looptunnel: we moesten onder ME-escorte het stadionplein over. Dat betekende: het luchtruim in de gaten houden, want daar vlogen straatklinkers, bierflessen en stukken stoeptegel. Binnen werd het 0-5. Ajax naar de bekerfinale.

Precies dertig jaar later speelt Ajax opnieuw een halve finale in De Kuip, ditmaal zonder meegereisde supporters, in een seizoen dat gelijkenissen vertoont met dat van 1992-1993. Hoge verwachtingen, een Europese deceptie (Auxerre) en spectaculair veel verliespunten in de eredivisie: uiteindelijk negen remises en vijf (!) nederlagen (evenaring van die aantallen zit er nog best in, dit seizoen). Hoe kon Van Gaals Ajax, met Jonk, Pettersson, Blind, Bergkamp, de De Boertjes en Davids, zó’n belabberd seizoen beleven na de UEFA Cupwinst van 1992?

Feyenoord werd landskampioen, Ajax derde. Bergkamp en Jonk werden verkocht. Menig Ajacied wist het zeker: er kwamen weer magere jaren aan, daar veranderde de bekerwinst niets aan. Aankopen zoals die kromme Fin, Jari Litteken of hoe heette hij, daar ging Ajax de oorlog niet mee winnen.

De les van 1992-1993: slechte seizoenen komen ook midden in goede tijdperken voor, al zie je het grotere geheel vaak jaren later pas. Zolang je aan het eind van zo’n flopseizoen maar op de juiste paarden en ruiters wedt – en dus niet op de verkeerde.

Menno Pot is popjournalist, voetbalschrijver en Ajacied. Hij presenteert de wekelijkse Ajaxpodcast Branie op maandag en schrijft elke week een column over de club. Lees ze hier terug.

