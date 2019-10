Slaven stierven voor de stadions die Ajax in Qatar ‘test’

Ajax gaat in de winterstop naar Qatar, waar WK-stadions gebouwd worden door een immens vreemdelingenlegioen van arbeiders uit India, Pakistan en Nepal. Slaven. Hun paspoorten worden afgenomen. Ze worden onderbetaald. Ze krijgen te weinig eten, drinken en rust. Ze werken in verzengende hitte.

En ze sterven. Schattingen lopen uiteen, maar het gaat om duizenden. Ze liggen dood in hun miserabele onderkomens, bezweken door hitte en uitputting. ‘Als we in 2022 voor elke omgekomen arbeider een minuut stilte houden, voltrekken de eerste 44 WK-wedstrijden zich in stilte,’ zei Hans-Christian Gabrielsen van de Noorse vakbondscentrale.

Er is internationale druk. Mensenrechtenorganisaties maken zich boos. Het helpt niet veel: de noodklok van Amnesty International en Human Rights Watch blijft luiden, terwijl jonge mannen sneuvelen.

Zelfs de WK-organisatie erkent inmiddels dat het waar is en om ‘high numbers’ gaat. De FIFA ontkent het ook niet langer, maar het is toch beter als het WK doorgaat, vindt men.

Díe stadions gaat Ajax ‘testen’.

De club pareert de kritiek met de stelling dat je ‘sport en politiek moet scheiden’. Alsof deze afweging een politieke is en niet een moreel-humanitaire die de eigen praktijk rechtstreeks raakt.

Schreeuwen werkt meestal averechts, dus ik probeer in dit stukje kalm te blijven, de bal te spelen en niet de club waarop ik de laatste tijd juist weer zo trots ben. Ik heb een modern, vrolijk, autonoom Ajax zien ontstaan. Het zou zo goed bij dat nieuwe Ajax passen om níet naar Qatar te reizen.

Je daar laten fêteren en betalen is juist politiek. Zeggen dat je ergens liever niet heen gaat, is dat veel minder. Ingewikkelder dan dat is het niet: ‘Qatar, daar willen we niet heen,’ zoals je ook niet naar een cocktailparty op een kerkhof wilt.

Het zou zo goed zijn en zoveel indruk maken. Het is een kans. En het is nog niet te laat.

Menno Pot is popjournalist, voetbalschrijver en Ajacied. Zijn vierde Ajaxboek, Het nieuwe Ajax, is pas verschenen. Elke donderdag schrijft hij een column over de club; lees ze hier terug.