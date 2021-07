Sjansen tijdens vaccinatie met Janssen

In mijn studententijd ging ik vaak naar Dansen bij Jansen. Het donkere keldertje in de Voetboogsteeg voelde als een anoniem hol, waar je alles kon doen wat je overdag niet deed: tien shotjes sambuca drinken bijvoorbeeld, schaamteloos flirten met de barman en zoenen met wildvreemde jongens. Toen Dansen bij Jansen eind 2013 definitief haar deuren sloot had ik net mijn studie net afgerond. Het was het einde van een tijdperk.

Jarenlang heb ik niet meer aan die bedompte discotheek gedacht. Tot Hugo de Jonge eind juni zijn ‘briljante’ Dansen met Janssencampagne begon, om jongeren te enthousiasmeren voor vaccinatie. Het klonk zo mooi: iedereen kon een afspraak maken voor een prik van het Janssenvaccin en daarna meteen door naar de club of een festival. De verplichte wachtperiode van twee weken werd overboord gegooid. Dit idee van de demissionair minister van Volksgezondheid sprak enorm aan: de lijnen van de GGD raakten overbelast. Inmiddels weten we allemaal hoe dat is afgelopen. De coronacijfers liepen in recordtempo op en vooral clubs bleken brandhaarden voor nieuwe clusters.

Nu is de GGD op zoek naar andere manieren om jongeren te bereiken. De afdeling Kennemerland heeft daar iets op bedacht: ‘Sjansen met Janssen’. Je maakt een afspraak voor een prik en krijgt een blind date toegewezen. De priklocatie wordt omgetoverd tot een ‘romantische’ plek, een beetje ‘bistro-achtig’. Zo kun je je match op ‘een laagdrempelige manier’ leren kennen, terwijl je een kwartier wacht. Dat kwartiertje is eigenlijk bedoeld om te controleren of je geen heftige bijwerkingen krijgt. Gelukkig houdt de organisatie daar rekening mee: mocht een deelnemer zich niet goed voelen tijdens de blind date, dan is er medische hulp beschikbaar. Nou ja, als je flauwvalt merk je wel meteen hoe meelevend je potentiële partner is, zullen we maar zeggen.

De wanhopige pogingen om jongeren te bereiken wekken de indruk dat het demissionair kabinet en de GGD met de handen in het haar zitten. Eerst was er de poster van de gemeente Amsterdam met de ‘coole’ tekst: ‘1,5 meter kan je mama’s life saven’. Daarna ‘Dansen met Janssen’ en nu dus ‘Sjansen met Janssen’. Het werkt niet. Of het gaat verkeerd. Misschien is het een idee om met jongeren zélf te praten, in plaats van allerlei zogenaamd ‘hippe’ of ‘stoere’ acties te laten bedenken door beleidsmedewerkers van middelbare leeftijd.

Voor diegenen die zich wél laten verleiden tot ‘Sjansen met Janssen’ gelden bepaalde regels. Indien het klikt mogen de tortelduifjes elkaar pas twee weken later weer zien. Áls de blind date dan een vervolg krijgt biedt GGD Kennemerland een presentje aan. Spannend! Zou het een booster shot van het Janssen-vaccin zijn, nu blijkt dat één vaccinatie waarschijnlijk niet voldoende beschermt tegen de deltavariant? Een bos bloemen of een fles champagne is natuurlijk wel héél erg 2019.

Natascha van Weezel (1986) is journalist. Elke maandag schrijft ze een column voor Het Parool.

