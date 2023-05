Sinds ik moeder ben, is mijn angst voor antisemitisme toegenomen

Max ligt op het speelkleed. Uit alle macht probeert hij zijn hoofd op te tillen. Het lukt niet en dat frustreert hem. Hij maakt een grommend geluid en spartelt druk in de rondte met zijn armen en benen. Na een minuut of drie geeft hij het op. Hij sabbelt op zijn hand en begint breeduit te lachen. Ik kijk naar hem. Mijn zoon. Hij is precies drie maanden oud.

Terwijl ik een speen in zijn mond stop, lees ik op mijn telefoon dat de oudste veroordeelde concentratiekampbewaker is overleden. Hij werd 102 en kreeg pas in 2022 (!) vijf jaar gevangenisstraf opgelegd vanwege medeplichtigheid aan de moord op 3518 gevangenen in Sachsenhausen. Snel klik ik het bericht weg.

Sinds ik moeder ben, kan ik niet meer tegen de Tweede Wereldoorlog. Vroeger verslond ik boeken over de Holocaust en keek ik vol interesse naar films als Shoah (een negen uur durende documentaire over de Jodenvervolging). Ook ging ik meerdere keren naar Polen om Auschwitz te bezoeken. Nu begin ik al te huilen bij verhalen over de onderduik. Als er óók nog kinderen in voorkomen, kun je me helemaal wegdragen.

Daarnaast merk ik dat mijn angst voor antisemitisme is toegenomen. Op het moment dat ik aan het bevallen was (en dat bedoel ik letterlijk), werd er een onderzoek van de internationale organisatie Claims Conference gepubliceerd.

Daaruit bleek dat 23 procent van de Nederlandse jongeren vindt dat de Holocaust wordt overdreven. Nog geen twee weken later bracht de Anne Frank Stichting een even zorgelijk rapport naar buiten: 42 procent van de docenten in het voortgezet onderwijs was afgelopen jaar getuige van antisemitische voorvallen in de klas. Bijna de helft! Mijn zoon is Joods. Wat zal hij hier in de toekomst van merken?

Ik denk aan zijn overgrootouders die tijdens de oorlog respectievelijk zaten ondergedoken en naar Zwitserland vluchtten. Maar ook aan veel andere familieleden, die minder geluk hadden. Nog geen tachtig jaar geleden werden zij vermoord, puur en alleen omdat ze Joods waren.

Wanneer gaat Max me vragen waarom we zo weinig familie hebben? Of wat een concentratiekamp is? Hoe zorg ik er tegen die tijd voor dat hij wel de verhalen over onze geschiedenis meekrijgt maar tegelijkertijd gevrijwaard blijft van de angsten die daarmee gepaard kunnen gaan?

Max laat een scheet en lacht om het geluid. Zijn wereld is zo groot als dit speelkleed.

Ik lach met hem mee en steek mijn tong uit. Max trappelt van plezier, terwijl hij hard ‘agoeeeeeeeee’ roept. Ik kniel naast hem, plant een kus op zijn wang en kir ‘agoeeeee’ terug. Het is zo’n vrolijk jongetje. Ik kan me zorgen maken tot ik een ons weeg, maar uiteindelijk is dit het enige wat er daadwerkelijk toe doet. Max trekt aan mijn haren. Hij lacht. Hij leeft.

