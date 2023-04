In het weekend waarin sommige mensen de Verrijzenis van Christus herdachten, dacht ik aan Jurriën Timber, mijn favoriete Ajacied op Twitter.

De gemiddelde voetballer tweet elke week ‘Trots op het team, op naar de volgende wedstrijd!’ of een variant daarop. Zo niet Timber, Ajax’ vrome Twitterenigma dat hoofdzakelijk in bijbelverwijzingen spreekt. Ik zeg bewust ‘verwijzingen’, want Timber citeert zijn zorgvuldig gekozen passages uit de Heilige Schrift nooit. Hij geeft ons alleen de vindplaatscoördinaten. Wat hij precies wil zeggen, mogen we zelf op- en vervolgens uitzoeken.

12 maart, pal voor Heerenveen – Ajax: ‘Romeinen 8:37’.

19 maart, de ochtend van de Klassieker: ‘Psalms 27:13-14.’

2 april, de dag van Go Ahead Eagles – Ajax: ‘Hebreeën 12:1-3.’

5 april, de dag van het bekerduel in Rotterdam: ‘Prediker 3:1-4.’

Sinds ik Jurriën Timber op Twitter volg, zit ik wekelijks bijbelpassages te googelen. Dat heeft hij toch maar mooi voor elkaar gekregen.

Galaten 2:20 — Jurrien Timber (@JurrienTimber) 9 april 2023

Enigma Timber, hij wordt opvallend weinig besproken in dit mislukte Ajaxseizoen. Oordelen bij de vleet: Wijndal is een miskoop, Bassey en Sánchez kunnen niet voetballen, Tadic is te oud, Bergwijn laat niets zien.

Maar Timber? We sparen hem een beetje, lijken niet te willen benoemen dat ook híj een rotseizoen beleeft, omdat we heus wel begrijpen dat een achterhoede vormen met Mazraoui, Martínez en Tagliafico andere koek is dan een linie bemannen met Sánchez, Bassey en Wijndal.

Van nagenoeg foutloze ‘golden boy’ in een granieten defensie tot meest ervaren pion in een achterhoede die van onzekerheid aan elkaar hangt: Jurriën kent er vast een toepasselijk bijbelfragment over. Steeds vaker staat zijn naam in het rijtje spelers dat Ajax komende zomer zou willen verlaten.

Mijn paasboodschap aan hem: help de club herrijzen, Jur. Blijf nog even bij ons. “Want zoals de dood er is gekomen door een mens, zo is ook de opstanding uit de dood er gekomen door een mens” (1 Korintiërs, 15:21).

Menno Pot is popjournalist, voetbalschrijver en Ajacied. Hij presenteert de wekelijkse Ajaxpodcast Branie op maandag en schrijft elke week een column over de club. Lees ze hier terug.

Reageren? m.pot@parool.nl.