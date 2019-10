‘Sekswerkers kunnen prima voor zichzelf spreken’

Beeld Shutterstock

In Het Parool van 26 september suggereerde Dennis Boutkan (PvdA) onder de kop ‘Geef de ­bewoners het laatste woord over de toekomst van de ­Wallen’ dat je niet naar de sekswerkers hoeft te luisteren omdat die zich toch alleen maar voor het karretje van de exploitanten laten spannen.

Ik ben een van die sekswerkers, die volgens hem niet in staat is om voor mijzelf en mijn collega’s te spreken en wier mening je niet serieus hoeft te nemen. Ik herinner me dat ik Boutkan recht in de ogen keek toen ik op 26 september insprak bij de gemeenteraadsvergadering over de vier voorgestelde scenario’s voor de Wallen.

Was ik misschien te welbespraakt? Maakte ik hem bang omdat ik met feiten en met onderzoek onderbouwde argumenten kwam in plaats van met anekdotes en gevoelens? Is dat waarom mensen denken dat ik door exploitanten werd gebruikt om te zeggen wat ik zei? Kunnen sekswerkers niet intelligent en welbespraakt zijn? Zijn die eigenschappen goed voor politici, maar bij sekswerkers ­reden om ze te diskwalificeren?

Bijna onmiddellijk na de raads­vergadering begonnen de geruchten over mij. Dat ik geen sekswerker zou zijn, dat ik betaald werd of op een of andere manier door exploitanten ­gebruikt zou worden voor hun belangen. Een collega-PvdA’er had zelfs het lef om te vragen waar mijn raam was, alsof zij bewijs wilde van mijn ­legitimiteit als sekswerker.

Laat het duidelijk zijn dat ik die dag voor mijzelf en mijn collega-raamwerkers sprak. Niemand huurde of gebruikte mij. De woorden die ik sprak waren mijn woorden en van niemand anders. Ik zette mijn privacy die dag niet op het spel als bedrieger of om als middel te worden gezien voor de politieke belangen van anderen.

Hoe ver moeten wij sekswerkers gaan voordat er naar ons wordt geluisterd? Wat is er nodig om ons te ­erkennen als complete, complexe volwassen mensen die in staat zijn hun eigen beslissingen te nemen?

Slachtoffer

Mijnheer Boutkan, u weet niet waar u over praat wanneer u het over mensenhandel en ­expats heeft. Wanneer was de laatste keer dat u gesproken hebt met een raamwerker? Ik ken mensen die van hun werk houden en ik ken collega’s die het haten (en ik denk dat de meesten van ons gemengde gevoelens hebben, afhankelijk van de dag/nacht), maar geen van beide groepen past netjes in de definitie van ‘slachtoffer’ en zeker niet in die van mensenhandel.

Maar of we nu van ons werk houden of het ­haten, wat we gemeen hebben is onze behoefte aan veilige werkplekken. Daarbij, ik weet uit eigen ­ervaring dat de Wallen niet vergeven zijn van misbruik en uitbuiting. ­Wanneer werkte u voor het laatst ­achter het raam? Wat maakt u zo’n ­expert?

En bent u weleens in de restaurants en de bars in het centrum geweest? Wat vindt u van alle niet-Nederlandse werkers daar? ­Bovendien, velen van ons wonen zelf op de Wallen, dus waarom sluit u ons uit van de groep ­bewoners?

Mensenrechten

Mijnheer Boutkan, hier is een realitycheck voor u: sekswerkers zijn heel goed in staat om voor zichzelf te spreken. Maar dankzij het ­stigma waar nationale en gemeentewetten niets aan doen of wat ze ook maar proberen aan te pakken, kunnen de meesten van ons niet open zijn over hun werk, zonder bang te moeten zijn dat onze families het ontdekken, we ons werk verliezen of dat onze kinderen van ons afgenomen worden.

De meesten van ons verkeren niet in de bevoorrechte positie om publiekelijk te kunnen spreken, maar dat betekent niet dat we het eens zijn met de veranderingen die u in onze buurt wilt doorvoeren, door ons te beroven van onze veilige, legale werkplekken.

Wij willen onze ramen precies houden zoals ze zijn en waar ze zijn en we zullen u elke stap ­bevechten.

Burgemeester Halsema heeft gezegd dat ze de vier voorstellen heeft ontwikkeld met de mensenrechten van sekswerkers vooraan in haar ­gedachten. Overlast is een secundair issue, ­althans dat is wat de gemeente zegt. Mijnheer Boutkan, uw woorden en daden vertellen me dat mijn mensenrechten en arbeidsrechten niet tellen.

Dat u de gentrificatie van uw kostbare stadscentrum belangrijker vindt (waarvan, let wel, sekswerkers al tientallen jaren, zo niet eeuwenlang, deel uitmaken). Als u werkelijk om het welzijn van sekswerkers geeft, geef sekswerkers dan het laatste woord!

Lilly (achternaam bij de redactie ­bekend) is een zelfstandige sekswerker op De Wallen.