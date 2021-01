‘Seks? Daar doen wij niet aan in Amsterdam. Maar in Hoofddorp...’

Geen van de stadsdelen stak enthousiast de vinger op, toen burgemeester Femke Halsema recent bekendmaakte een deel van de prostitutie van de Wallen te willen verhuizen naar elders in de stad. Er vindt nog een marktverkenning plaats naar de mogelijkheden van een erotisch centrum, maar de teneur van de reacties tot nog toe is klip en klaar: bezoekers zijn welkom, maar ze moeten hun broek wel aanhouden.



Het valt te prijzen dat de burgemeester serieus werk maakt van haar plannen om de overlast in het warme hart van de stad aan te pakken, maar ook zij zal zich realiseren dat een en ander gemakkelijker gezegd is dan gedaan. Zelfs in een traditioneel vrijmoedige stad als Amsterdam is het waarschijnlijk eenvoudiger om de vergunningen rond te krijgen voor opslag van nucleair afval dan voor een prostitutie­paleis met aanzuigende werking op allerhande narigheid.

Misschien moet Halsema haar licht eens opsteken in Hoofddorp bij Rinus Beusenberg, de kleurrijke voorman van de lokale politieke eenpitter Sociaal Rechts Haarlemmermeer. In een vorig leven was Beusenberg niet alleen actief als volkszanger Riny Bay, maar ook de initiatiefnemer van City 4 Love, een seksueel themapark onder de rook van Schiphol met onder meer veertig peeskamers, een museum, een theater en een gebakkraam.

Beusenberg lanceerde zijn broeierige plannen in 1985, en raakte vervolgens meer dan twintig jaar verstrikt in een juridisch, ambtelijk en politiek grondgevecht met het gemeentebestuur, een weinig aantrekkelijke positie die grote overeenkomsten vertoonde met wat in de Kamasutra wordt omschreven als De Twee Vechtende Olifanten. De kenners weten: daar kun je beter niet aan beginnen. Ook City 4 Love eindigde in gekreun en gekerm van de verkeerde soort.

Haarlemmermeer was er indertijd duidelijk nog niet klaar voor, maar toch bieden de plannen van toen een paar interessante aanknopingspunten voor het Amsterdam van nu. Beusenberg liet zich inspireren door de Wallen en wilde zijn klanten ontvangen in een oud-Hollands buurtje met grachten en bruggetjes. Voor de hunkerende clientèle uit binnen- en buitenland kan een dergelijke kopie van de echte rosse buurt in vroeger dagen best een aantrekkelijk alternatief zijn.

Nu we toch bezig zijn: waarom kan dat erotisch centrum niet in Haarlemmermeer worden neergezet? Daar is alle ruimte en, tegenwoordig, grote behoefte aan reuring. Er wordt hard gewerkt aan de komst van een groot stadspark van maar liefst duizend hectare tussen Hoofddorp en Nieuw-Vennep. Ergens in die wildernis moet toch ook een vunzige kavel te vinden zijn voor een metropolitane broedplaats van de betaalde liefde?

Als de Noord/Zuidlijn in de toekomst inderdaad wordt doorgetrokken, kan er meteen ook een metrohalte worden neergezet. Zodat wij in de binnenstad kunnen zeggen tegen de eenzame expat, de aangespoelde matroos en de toerist met de koortsige blik: “Seks? Nee, daar doen wij niet aan in Amsterdam. Maar in Hoofddorp lusten ze er wel pap van. Twintig minuten met de metro, uitstappen op metrostation Begeerte.”

