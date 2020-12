Schuldig, ik vroeg naar een prins Bernhardmodel

Ik ben schuldig. Ik verdien het om op de rug van een volwassen hert te worden gebonden, waarna ze het urenlang over de koninklijke landgoederen laten draven. Ik heb een maand geleden, midden in een brillenwinkel, hardop gevraagd naar een prins Bernhardmodel.

De verkoper vroeg of ik de oude of de nieuwe bedoelde. Ze lieten me allebei de modellen zien. Met de bril van de oude Bernhard leek ik op Johnny Jordaan, vlak nadat hij heeft gehoord dat Willy Alberti is overleden. Ik bedoelde natuurlijk de bril van de nieuwe Bernhard.

Een montuur dat oorspronkelijk werd ontworpen als een eenvoudig racecircuit. Een bril waar je je aan vast kunt houden tijdens een aard­beving. De nieuwe Bernhardbril, die doe je op als je er modern uit wilt zien tijdens het hakken in een glasplaat. Oogbescherming en geil tegelijk. Als je de bril bij de poten vasthoudt, kun je op de glazen een ontbijt serveren.

Ik snap nu pas dat ik fout zat. Net zoals de PvdA het in een fiscaal plan nooit over een prins Bernhardbelasting had mogen hebben. Kan die jongen er wat aan doen dat hij geen idee heeft wat hij met ons geld moet doen.

Het heeft me wel aan het denken gezet. Doe ik dat niet te veel, iemands naam oneigenlijk en op een kwetsende manier gebruiken? Heb ik ooit naar een Roel van Velzengitaartje gevraagd? Ik geloof het niet. Ik zou er ook niet op kunnen spelen. Maar helemaal brandschoon ben ik niet. Daarom wil ik hier enkele mensen mijn verontschuldigingen aanbieden.

Ik vind het vervelend dat ik laatst tegen een vriendin zei: “Ben je er nu alweer? Je lijkt Astrid Joosten wel.” Ik had dat niet moeten doen. Astrid Joosten is een vakvrouw. Niemand zit leuker achter een tafel.

Ik betreur het dat ik enige tijd geleden de volgende vraag stelde aan een vriend: “Heb je de ziekte van Herman den Blijker?” Dat iemand met een mond vol vlees en vis een beetje onverstaanbaar spreekt, daar kan Herman natuurlijk niets aan doen.

Te laat realiseer ik mij dat ik nooit tegen mijn zoon had moeten zeggen: “Hoelang denk je dit Maarten van der Weijdengedrag nog vol te houden?” Hij probeerde voor alle ongetrouwde mannen in Polen zestig keer de Amstel over te zwemmen.

Daarom is het flauw en verkeerd om prins Bernhard te koppelen aan een belasting, net zoals het te makkelijk is om te zeggen: “Wat zit jij nou weer ontzettend Leon de Winter uit je nek te lullen?”

Nico Dijkshoorn schrijft twee keer per week een column voor Het Parool, en spreekt zijn bijdragen ook in.

