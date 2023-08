‘Schijnprocessen voeren, demoraliseert geweldig en put fantastisch uit’

‘We gaan ze uitputten.”

“Ja, totaal kapotmaken.”

“En ze demoraliseren.”

“Ja, geweldig…demoraliseren… Zullen we weer wat dorpen bombarderen?”

“Ik dacht aan steden!”

“Lekker kapot, met de grond gelijk maken. Mooi.”

“Gaan we ook martelen? Dat demoraliseert prachtig.”

“Als jij dat wil, prima. Dan gaan we martelen.”

“Weet je wat we kunnen doen? We pakken hun kinderen af en die stoppen we dan in conentratiekampen, die we dan herscholingsgestichten noemen.”

“Ja, mooi. Wat kunnen we nog meer doen?”

“We zouden alles wat het leven de moeite waard maakt uit de weg moeten ruimen. Theaters, musea, bibliotheken en natuurlijk ook scholen. De mensen moeten wanhopig worden.”

“Jaaaa, wanhopig! Dus elke dag bombarderen!”

“Elke dag ja. Platbombarderen. Mensen moeten als ratten in de schuilkelders wonen.”

“Ja, Jottem! Maar, hoe zit het met onze doden?”

“Wat bedoel je? We doden de vijand, hoor.”

“Maar wij moeten zelf toch niet te veel doden hebben?”

“Nee, daar hebben we iets op gevonden. We gaan in Europa, in landen als Frankrijk en Nederland, huurlingen… huren. Je hebt altijd overal mensen die willen vechten voor geld. Die moeten we hebben.”

“Maar kost dat niet veel?”

“Ben je gek! Het is gewoon kanonnenvlees. De huurlingen gaan eerst, daarna onze mannen. Snap je.”

“A ja… En als ze dood zijn, hoef je ze niet te betalen.”

“Precies. Kom maar huurlingen! Hahaha. En veel huurlingen betekent veel soldaten en dat demoraliseert de vijand ook.”

“En hulpverleners.”

“Wat bedoel je met hulpverleners?”

“Nou, die bombarderen we ook dood. Daar worden ze toch chagrijnig van, want dan kan er dus geen hulp meer worden verleend, hahaha!”

“Hahaha. Geweldig. Als dat niet demoraliseert en uitput, dan weet ik het niet meer.”

“Moet je je voorstellen… Zijn er gewonden die geholpen moeten worden, worden ze gebombardeerd… Hahaha!”

“Of je loopt naar je dorp en je denkt: Hee, waar is mijn dorp? Hahaha.”

“Of hee, waar is mijn huis? Hahaha.”

“Hee moeder, waar is je zoon?”

“Hahaha!”

“Hoe gaat het trouwens met het martelen in de concentratiekampen?”

“Uitstekend. Wij kunnen goed martelen, hoor. We hongeren ze uit. We zetten ook journalisten gewoon twintig jaar vast. Want schijnprocessen voeren, demoraliseert geweldig en put fantastisch uit. Je pakt gewoon op wat je niet bevalt, begint een schijnproces en zet hem of haar vast. Daar kunnen echt weinig mensen tegen.”

“En het mooiste is: wij staan in ons recht, want dat land is van ons.”

“Dus mogen wij kapot maken wat we willen!”

Theodor Holman (1953) is columnist, schrijver, televisie- en radiomaker. Elke dag, uitgezonderd zondag, lees je hier zijn column. Lees alle columns van Theodor Holman terug.

Reageren? t.holman@parool.nl.