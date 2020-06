Samen zoeken naar een woord dat niet kwetst

‘Mag ik je even corrigeren?”

“Wat is er?”

“Je gebruikte daarnet het woord prokbonder. Achteloos. ‘Mag ik de prokbonder even?’ vroeg je. Dat kwetste mij. Eigenlijk heel erg.”

“O ja? Sorry. Mijn excuses. Ik vind het zo fijn dat je mij erop aanspreekt en mij corrigeert. Wat wil je dat ik zeg in plaats van prokbonder?”

“Trutprutje, want een prokbonder is een trutprutje.”

“Maar trutprutje… Mag ik jou dan nu corrigeren? Trutprutje vind ik vies. Ik heb esthetische bezwaren tegen dat woord. Dat woord doet me pijn. Het herinnert me aan mijn moeder, aan alle moeders. Zo moeten we dat niet meer zeggen.”

“Neem me niet kwalijk. Excuus. Ik vind het erg belangrijk dat we elkaar niet kwetsen. Misschien kunnen we samen zoeken naar een woord dat de lading dekt en dat ons niet kwetst.”

“Ja, mijn voorstel is om elke keer dat we prokbonder of trutprutje willen zeggen, dat we dan flubl uit onze mond laten rollen. Flubl.”

“Als je het niet erg vindt, vind ik flubl enigszins zwarte met grijze en ook witomrande connotaties hebben.Dat kan niet meer. Taal verandert. Al doet het mij misschien geen pijn, er zijn grote groepen die er wel last van hebben. Heel erge last!”

“Wat had je dan gedacht?”

“Laten we er geen woorden aan vuil maken, maar het een cijfer geven. Wat dacht je van zevenhonderdtwaalf?”

“Waarom?”

“Zomaar.”

“Nee, dan kunnen we het net zo goed gab noemen.”

“Gab?”

“Ja, de zevende letter in ons alfabet is de g, dan de a en de b, zevenhonderdtwaalf. Nee, dat moeten we toch niet doen. Misschien moeten we elkaar meer bewust maken van de kwetsuren die we elkaar toebrengen.”

“Ja, dat is goed, want als jij praat, heb je niet eens door hoe erg jij me kwetst.”

“Wacht even. Jij kwetst mij met je slordige taalgebruik.”

“Sorry, jij kwetst mij!”

“Sorry, sorry… Ik word gek van dat sorry. Ik heb nooit een hekel aan je gehad, maar ik heb het nu wel. Je bent een echte koerkaful!”

“Wat? Zie je niet dat dit precies het probleem is? Je weet niet eens meer waarom je die woorden gebruikt. Ze zijn zo kwetsend.”

“Maar de woorden die jij wilt dat ik gebruik zijn net zo kwetsend. Voor mij!”

“Altijd dat neerbuigende. Dat moet nu afgelopen zijn. Krongi!”

“Welja, discriminerender kan niet!”

Theodor Holman (1953) is columnist, schrijver, televisie- en radiomaker. Elke dag, uitgezonderd zondag, lees je hier zijn column. Lees al zijn columns terug in het archief.

Reageren? t.holman@parool.nl