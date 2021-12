Het menselijk geheugen is tot geschiedvervalsing geneigd. Daarom, voor wie het anders onthouden heeft: over de eredivisieprestaties van de Ajaxselectie van 2018-2019 (die van die halve finale in de Champions League) liepen we óók tot ruim in het voorjaar te mopperen. Met recht, ook toen.

Ajax werd destijds door vrijwel iedereen afgeschreven toen in januari de desastreuze resultaten zich aaneenregen: 4-4 tegen Heerenveen, een pak rammel van 6-2 in De Kuip en een wanprestatie (1-0) bij Heracles.

Naar de landstitel kon Ajax wel fluiten, dat wist vrijwel iedereen rond 10 februari zeker. Daar kwam de lullige thuisnederlaag (1-2) tegen Real Madrid nog overheen op 13 februari. Uitschakeling onafwendbaar; Ajax ging met lege handen eindigen.

De gelukzaligheid die we voor het gemak op dat héle seizoen projecteren, was er in werkelijkheid pas vanaf 5 maart, laat op de avond, toen het wonder van Madrid zich had voltrokken. Zelfs daarna, op 17 maart, laaide het competitiechagrijn nog een keer flink op: 1-0 verlies bij AZ, doei landstitel. Het ‘pak schaal’-gevoel kwam pas begin april, toen PSV met veel mazzel was verslagen.

Matthijs, Hakim en Frenkie: zo hard jubelden we niet over hun talenten toen ze in Eindhoven door de gehaktmolen gingen (3-0) en na de winterstop nog eens in Rotterdam (6-2). Geen mentaliteit, geen ‘plan B’, niet in staat te winnen op mindere dagen.

De les voor nu? Even rustig. Als Erik ten Hag ons één deugd heeft bijgebracht, is het die: blijf maar even rustig.

Het laat onverlet dat de zijige, kamerbrede glimlach waarmee Ryan Gravenberch zondag uitlegde dat de wil om te winnen had ontbroken het meest ergerniswekkende Ajaxmoment van dit seizoen was. Zo zie je maar weer: welke mediatraining gewenst is, verschilt per persoon. Louis van Gaal kreeg te horen dat hij vaker moest lachen. Ryan Gravenberch moet eens boos leren kijken – en graag snel een beetje.

Menno Pot is popjournalist, voetbalschrijver en Ajacied. Hij presenteert de wekelijkse Ajaxpodcast Branie op maandag en schrijft elke week een column over de club. Lees ze hier terug.

Reageren? m.pot@parool.nl.