Rutte, je bent zelf niet stoer en kunt straks nog wat leren op Zandvoort

Op 2 november 2018 lachte premier Mark Rutte de vraag in hoeverre de overheid de Grand Prix van Nederland financieel zou ondersteunen, weg met de opmerking: “Wees effe stoer en los het zelf op.”

Dat is exact wat er uiteindelijk is gebeurd. Eerst kreeg de organisatie de begroting van 45 miljoen euro rond, daarna werd na het uitstel een verlies van 2 miljoen gecompenseerd en nu is het gelukt om voor de komende race alle aan corona gerelateerde kosten te dekken, nu het budget daardoor naar circa 55 miljoen is gestegen.

Met het binnenhalen van de Formule 1 – en vooral Max Verstappen – heeft ‘Zandvoort’ een houdini-act uitgehaald; met de private financiering van het project is een tweede stunt geleverd.

En toen was er het kabinet. Nu Rutte zelf stoer moet zijn, gaat hij politiek bedrijven. Als leidsman van een regering die na anderhalf jaar niet in staat is om maatwerk te leveren. Nog steeds wordt alles over één kam geschoren en gaan miljarden euro’s in rook op, die weer gecompenseerd moeten worden door de belastingbetaler.

Het besluit om de Grand Prix van Nederland niet dezelfde status te geven als het Eurovisie Songfestival en het EK voetbal, een evenement met een mondiale uitstraling, onderstreept het hapsnapbeleid. Terwijl de Zandvoortse organisatie door de nu oplegde beperking – twee derde van de 105.000 toeschouwers mag aanwezig zijn – met een tekort van zo’n 10 miljoen euro wordt opgezadeld, heeft ‘Den Haag’ al laten weten dat het loket voor garantiestelling gesloten blijft. Terwijl het kabinet wel 12 miljoen in het Songfestival heeft gestoken, mag het Circuit van Zandvoort opnieuw ‘effe stoer zijn’ en het zelf oplossen. Op voorspraak van een premier die zelf helemaal niet stoer blijkt te zijn.

Vooral de besluitvorming roept vraagtekens op. Juist de Formule 1 is verder met de bestrijding van corona dan wie ook. Bij de Grote Prijs van Oostenrijk zag ik hoe met de eigen corona-app TrustOne en speciale testbussen tienduizenden dagelijks werden gecontroleerd en getest. Zoals dat later op het circuit van Silverstone, met 100.000 toeschouwers, ook gebeurde. Zowel in Oostenrijk als Engeland bleef een corona-uitbraak uit.

Maar weet Rutte veel. De premier dacht zelfs dat de door Zandvoort te betalen fee in de zakken van Bernie Eccelstone zou verdwijnen, terwijl de voormalige Formule 1-baas al jaren weg is. Terwijl van de 20 miljoen euro die wel aan Formule 1-eigenaar FOM worden overgemaakt, sowieso 15 miljoen de (extra) kosten moeten dekken die ook FOM voor Zandvoort maakt.

Kortom, de politiek loopt hopeloos achter bij de topsport, waar organisaties veel verder in hun strijd tegen corona zijn dan het kabinet zich realiseert. Het zou daarom geen kwaad kunnen als Mark Rutte en zijn kompaan Hugo de Jonge straks in Zandvoort stage gaan lopen bij een organisatie die de boel wel op orde heeft.

Jaap de Groot schrijft in Het Parool wekelijks een column over sport. Lees al zijn columns hier terug.

Reageren? j.degroot@parool.nl