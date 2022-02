‘Rutte huilt, met de dekens over zijn hoofd geslagen, elke nacht weer’

Xi Jinping, de president van de Volksrepubliek China, liet de directeur van zijn geheime dienst op zijn kamer komen.

“Ik heb gezegd dat onze camera’s in Den Haag opgesteld moeten worden!”

“Dat hebben wij gedaan mijnheer de president. Ze houden alle belangrijke gebouwen in de gaten.”

“En jullie luisteren ook de telefoons af van de Haagse politici?”

“Ja, u kent Hollanders. Ze hebben óf telefoons die hier gemaakt zijn, namelijk iPhones, of ze hebben ultragoedkope telefoons en die worden óók hier gemaakt.”

“Eerst die telefoons. Is er corrumperend materiaal over Rutte? Dickpics, erotische ontboezemingen, iets waarmee we hem onder druk kunnen zetten?”

“Niets van dat al, president. Gewoon een emoji van een bos bloemen voor mevrouw Merkel.”

“Dat kan niet! Ieder mens heeft een zwarte rand, een geheime kamer. Ik wil de zijne weten!”

“Niks gevonden, mijnheer de president. Hij verzamelt foto’s van zonsondergangen in Scheveningen, zangvogels en vlinders.”

“En de camera’s die op zijn deur gericht staan. Wat leveren die op?”

“Het spijt me, mijnheer de president…”

“Is er een achterdeur… een geheime ingang?”

“Daar hebben wij ook een camera op, mijnheer de president.”

“Nodigt hij zijn leerlingen bij hem thuis uit, Jort Kelder in korte broek, komt Sophie Hermans midden in de nacht bij hem… “

“Af en toe komt de bezorger van zo’n flitsbedrijf aan de deur om een paar flesjes chocolademelk te brengen.”

“Is er dan verdomme helemaal niks? Er moet met Rutte iets zijn. Hebben jullie dan helemaal niks gevonden? Jullie hebben toch ook microfoons in zijn huis en in zijn slaapkamer geplaatst?”

“Jawel, mijnheer de president. Er is niks… hoewel… Er is misschien iets…”

“Wat? Wat?!”

“Midden in de nacht, horen we hem huilen.”

“Huilen?”

“Ja, huilen, mijnheer de president. Hij huilt.”

“Waarover! Ik wil weten waarover! Is het tijdens of na het onaneren, bekijkt hij foto’s van zijn vader of moeder of van een geheime liefde? Waarom huilt hij?”

“We weten het niet, mijnheer de president. Hij huilt. Met de dekens over zijn hoofd geslagen. Elke nacht weer. Een huilend konijntje in zijn holletje.”

“Hoe ziet hij er dan uit? Heeft hij pijn?”

“Zoals ik zei: de dekens zijn over zijn hoofd geslagen, mijnheer de president.”

“Wat hebben onze psychiaters geanalyseerd?”

“Ze spreken over Het Grote Nederlandse Enigma.”

“Dat levert dus niks op. Laten we eens naar de Nederlandse oppositie kijken. Is daar wat?”

“Diff’rent cookie… Allemachtig. Die overige Kamerleden…”

Theodor Holman (1953) is columnist, schrijver, televisie- en radiomaker. Elke dag, uitgezonderd zondag, lees je hier zijn column. Lees al zijn columns terug in het archief.

