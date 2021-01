Rutte had nooit gedacht Hugo de Jonge hier nog te zien

Thans, dames en heren, een historisch moment, dit is de vrachtwagen die de vaccins door heel Nederland zal vervoeren. En Bertus is de chauffeur. “Bertus, wat ging er door je heen toen je hoorde dat jij de eerste vaccins zou mogen vervoeren?”



“Ik moest huilen. Zo bijzonder. Dit had ik nou nooit gedacht, dat ik nu al die vaccins zou mogen vervoeren.”



“Dat moet een geweldig moment voor je zijn geweest.”

“Ja, inderdaad. Zoveel leed… door dat virus… en nu… Ik kan niet uitleggen wat ik voel.”

“Begrijpelijk. En naast je staat Hugo de Jonge. Minister Hugo de Jonge. Minister, wat zou u tegen de mensen willen zeggen?”

“Allereerst ben ik reuze blij dat ik dit nu al voor elkaar heb gekregen. Gisteren had ik het debat. En toen dacht ik: komt het wel allemaal op tijd, want ik praat nogal lang. Dus het is voor mij heel wonderlijk dat we vandaag gaan vaccineren. Ik heb dit inderdaad altijd al beloofd, maar dat er nu al daadwerkelijk injectiespuiten en vaccins op de juiste plek liggen… Ongelooflijk.”

“Ja, dat u dit voor elkaar hebt gekregen...”

“Ja, nu al… ik ben er zelf wat beduusd van.”

“U moet ook huilen hè?”

“Omdat het er nu al is…”

“En dan hebben we hier mijnheer Zwaar en mevrouw Dik. U bent te laat voor het vaccin. Want beiden tachtig jaar, u hebt beiden corona, alle bedden zijn bezet en we moeten dus triage toepassen en dat gaan we doen door loting. Nou, dat kunnen we best even snel doen. Mijnheer krijgt kop, mevrouw munt… Even kijken… Munt! Dus mevrouw mag een bed, en van mijnheer nemen we afscheid. Dag mijnheer Zwaar.”

“Benauwd… ik…”

“Sorry… Mijnheer Zwaar. Verder hebben we hier minister-president Rutte. Dit is ook voor u spannend, is het niet?”

“Ja, ik had nooit gedacht dat ik Hugo de Jonge hier nog zou zien, na gisteravond. En dat ik hier nog ben is natuurlijk ook wonderlijk. Hahaha! Maar dat duurt niet lang meer, denk ik. Hahaha!”

“En we moeten verder in lockdown, heb ik gehoord.”

“Dat klopt. Ik kan het niet in het openbaar zeggen, maar ik doe het nu toch: er is te weinig aan de lockdown gehouden. Overal feesten, jongeren die hun ouders en ouders die daarna hun ouders weer aanstaken… Dus we gaan door met de lockdown, hahaha.”

“Tot zover deze heugelijke dag.”

Theodor Holman (1953) is columnist, schrijver, televisie- en radiomaker. Elke dag, uitgezonderd zondag, lees je hier zijn column. Lees al zijn columns terug in het archief.

