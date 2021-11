Weet u waar ik behoefte aan heb? Aan nieuwe politieke gezichten.

Als u dit leest, moet de persconferentie nog komen of is al geweest. En daar waren ze dan weer: Mark Rutte en Hugo de Jonge.

Intussen fladderen er al onderzoeken naar beneden over hoe de coronacrisis werd beheerd. Ik heb nog niet één keer gehoord: “Nou, wat heeft Nederland die crisis geweldig gemanaged. Heel de wereld wil weten wat wij tot toch precies hebben gedaan. Vooral Rutte en De Jong worden overladen met complimenten.”



In lijstjes bungelen we ergens onderaan, behalve dan op het lijstje met de belastingparadijzen en dat gaat Rutte – nu al (jaja) – ook aanpakken.

Maar die smoelen van die twee…

Ik weet dat je eigenlijk nooit het uiterlijk van mensen belachelijk mag maken. (“Dat deden ze in nazi-Duitsland, mijnheer Holman, of is Julius Streicher van Der Stürmer uw grote voorbeeld,” zei de geschiedenisleraar tegen de jonge schoolkrantredacteur.)

Maar – hoe kinderachtig en fout het misschien ook moge klinken – ik kan niet meer tegen hun gezichten; hun monden waaruit hun vlot gewauwel een snelweg lijkt voor slijmerige maden, hun ogen die ons aankijken maar eigenlijk blind zijn voor wat ze zouden moeten zien, hun oren die ze hebben dichtgestopt met tweecomponentenlijm en tot slot de rest van hun lichaam, dat een houding uitstraalt van geveinsde empathie.

“We moeten weer mondkapjes gaan dragen.”

“We moeten weer thuiswerken.”

Rutte en Hugo, twee draaiorgels die klinken als een cirkelzaag die een rioolbuis doormidden zaagt.

Hoe zou het zijn als minister-president Omtzigt en minister Arib daar zouden staan? Of minister-president Wilders met minister Nanninga? Mooi toch? Zelfs – maar nu ga ik misschien veel te ver – als ik daar op die plek minister-president Halsema en minister Baudet zou zien poseren, zou ik dat nog prettiger vinden dan Mark en Hugo.

Het vervelende van het coronavirus is die politieke component geworden. De wetenschap kan zeggen dat we de boel op slot moeten gooien, de politiek moet dat besluiten. Dat is de reden waarom ze altijd wat dommig lijken, want wie maar half naar de wetenschap luistert, zal ook maar half serieus worden genomen.

De tweedeling in onze maatschappij is een uitvloeisel van halfslachtige maatregelen. Men durft niet streng te zijn en men durft niet alles vrij te laten. We schipperen tussen Scylla en Charybdis – en dan bungel je ergens onderaan een lijstje en neemt niemand je meer serieus.

Geef ons nieuwe politici.

Theodor Holman (1953) is columnist, schrijver, televisie- en radiomaker. Elke dag, uitgezonderd zondag, lees je hier zijn column. Lees al zijn columns terug in het archief.

Reageren? t.holman@parool.nl.