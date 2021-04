Mark Rutte doet alles goed. Kledingtechnisch dan. Over politiek wil ik het hier niet hebben. Ik ben van de eenmansbeweging ‘Denk niet rechts, denk niet links, denk na’, wat een vrij perfecte slogan zou zijn geweest als Frank Boeijen niet ooit met een pond vliespinda’s in zijn mond ongeveer dezelfde zin had gezongen.

Geen politiek standpunt dus. Laat ik het hebben over iets waar ik wel verstand van heb: meelij opwekken met je kleren.

Niemand doet dat beter. Laat mij met de verkeerde broek een kamer vol visite binnenkomen en ze houden van me. Eindelijk eens een man met een baard die naar de verkeerde aftershave ruikt. Het verkeerde hondje op mijn arm. Schoenen die voor het laatst werden gedragen in Hongarije 1937. Mijn specialisatie: foute mutsjes.

Daar komt Rutte mijn beeld binnen fietsen. Letterlijk. Heel slim dat fietsen, maar zijn muts maakt het af. Het is vooral de combinatie fiets-muts die Rutte tot aan zijn dood premier gaat maken.

Maak van die fiets een elektrische autoped en alles is meteen kapot. Op een elektrische autoped draag je een ander mutsje. Slapper, met een soort van halve drol van wol in je nek. Rutte draagt precies de goede muts bij het juiste vervoermiddel.

Het mutsje zit zo strak om zijn hoofd dat het komisch en aandoenlijk tegelijk werkt. Het ene moment denk je: kijk, een condoom van wol. Een jongen van 16 die voor het eerst rubber over zijn lid probeerde te rollen en dacht: dit doet zoveel pijn, hij zit nu wel ver genoeg. Het volgende moment denk je: perfecte pasvorm, deze muts. Het helpt enorm dat er geen klein friemeltje boven op de muts zit. Dat zou van Rutte een fietsende beukennoot hebben gemaakt.

Alles klopt. Natuurlijk, het sportieve jasje werkt mee en de net niet te moderne bril, maar ik durf te zeggen dat Mark Rutte, alleen door de muts, nog minimaal twaalf jaar zal regeren.

Want zo gaat dat. Wanneer je in de Tweede Kamer werkt, vergeten Nederlanders dat je een mens bent. Met het goede kledingstuk schud je ze wakker. Jesse Klaver probeerde dat ooit te forceren met een verkeerde pyjama. Einde mooiboy-imago. Rutte maakt niet dezelfde fout.

Hij draagt een muts die hem is aangeraden door een verkoopster. De potentiële kiezer ziet hem voortaan als een van ons. Het is een man die doodsbang uit een pashokje komt en dat de verkoopster zegt: “Doe deze muts nou eens op? Ja, beter zo. Veel minder lulletje rozenwater, maar nog wel een beetje.”

Nico Dijkshoorn schrijft twee keer per week een column voor Het Parool, en spreekt zijn bijdragen ook in.

Reageren? n.dijkshoorn@parool.nl.