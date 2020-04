Rusland wil snel handelen, maar zet daarmee juist levens op het spel

Corona verspreidt zich overal, ook in Rusland. Columnist Derk Sauer praat ons vanuit Moskou dagelijks bij.

The Moscow Times meldde dinsdag dat de eerste arts die coronapatiënten behandelde in Moskou is overleden. Dat is natuurlijk droef nieuws, maar misschien nog droever zijn de omstandigheden.

Maxim Starinski, 56 jaar, werkte als uroloog in het Veteranenhospitaal No. 3. Hij behandelde daar hoogbejaarde veteranen uit de oorlog. Een paar weken terug, toen de coronagolf Moskou naderde, besloten de autoriteiten om het ziekenhuis in te richten voor coronapatiënten.

Uit Sint-Petersburg kwamen artsen om een korte training te geven aan het medisch personeel hoe om te gaan met zo’n pandemie. Daarna was het aan Starinski en zijn collega’s – die geen ervaring hadden met infectieziektes – om de nieuwe patiënten te verwelkomen.

“Er werd nog van alles verbouwd en vertimmerd toen burgemeester Sobjanin op bezoek kwam,” vertelde een van de verpleegsters. “Hij liep binnen, keek rond, zei dat alles oké was en reed weg. Daarmee was het ziekenhuis open.”

Volgens het verplegend personeel waren ze nog helemaal niet klaar voor de tsunami van patiënten die volgde. “Wij hadden een rustig baantje, en nu brak de hel los. De artsen hadden geen idee hoe om te gaan met zo’n slagveld.”

Ruim twee weken later hebben 64 artsen en medische werkers in het ziekenhuis het coronavirus opgepikt. En zijn er dertig bedden vrijgemaakt voor de besmette staf. Daarmee is de toch al nijpende personeelssituatie flink verergerd.

Wat in het veteranenziekenhuis gebeurt, laat de spagaat waarin de autoriteiten zitten goed zien. Men wil graag snel handelen en ziet de ernst van de situatie in, maar aan de uitvoering schort het nogal – vooral door het structureel uitkleden van de gezondheidszorg in de afgelopen jaren.

Dat kostte uroloog Starinski zijn leven. En hij zal, vrees ik, niet de laatste zijn.

