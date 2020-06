Rusland warmt 2x sneller op dan de rest van de wereld

Zoon Tom (31) is van kinds af aan gek op dieren. Een stoet aan cavia’s, konijnen, muizen, katten en honden zijn onze datsja al gepasseerd.

Nu Tom volwassen is, houdt hij zich actief bezig met de opvang van Russische straathonden. Lieve dieren, waarvoor gelukkig veel belangstelling is in Nederland.

Vandaar dat we met regelmaat zo’n hondje meenemen en op Schiphol overdragen aan een docent dierenrecht van de Utrechtse universiteit die geschikte baasjes uitzoekt.

Nu heeft Tom, die de afgelopen drie maanden vanwege de coronacrisis duimendraaide in Moskou, zich op een oude droom gestort.

De bruine beer.

Al eeuwenlang het symbool van Rusland. Beer Misha was de mascotte van de Olympische Spelen in Sotsji. Poetins partij Verenigd Rusland heeft een beer in het logo en vrijwel elk zichzelf respecterend bedrijf doet wel iets met een beer.

Maar de bruine beer is in nood. De afgelopen twee jaar is hun aantal met 36 procent afgenomen tot 120.000, aldus een rapport van de Russische geheime dienst FSB, die behoud als staatsbelang ziet.

De witte ijsberen hebben het nog moeilijker.

Klimaatverandering – Rusland warmt twee keer sneller op dan de rest van de wereld – speelt de belangrijkste rol.

Dan is er het probleem van de honderden beren die privé worden gehouden, vaak onder erbarmelijke omstandigheden.

Rusland telt tientallen reizende circussen met beren op het programma, restaurants houden beren voor de lol in een kooi en op toeristische plekken kun je foto’s maken met een beer.

Op mijn bureau staat zo’n foto uit Sotsji – ­kleine Tom voor een grote bruine beer.

Gelukkig mag dit niet meer. De wetgeving is aangescherpt, maar handhaving is een ander verhaal. Waar moeten die beren naartoe?

In heel Rusland bestaat maar één opvangcentrum. Daar kunnen alleen welpen terecht die weer teruggebracht worden in de natuur.

Voor een circusbeer is dat uitgesloten. Hier komt Tom in de picture.

Hij besloot een berenopvangcentrum te starten, waar reeds gedomesticeerde dieren op een prettige manier hun leven kunnen slijten.

Zo kon het gebeuren dat we onlangs te gast waren bij de burgemeester van Sergiev Posad, een historisch stadje 75 kilometer van Moskou. Tom had een mooie presentatie gemaakt, waar de burgemeester en zijn ambtenaren van onder de indruk waren.

Ter plekke kreeg Tom vijftig hectare toegewezen om zijn droom te verwezenlijken. Een prachtig stuk bos en een meer, voor het beren­reservaat met glamping, die hopelijk bezoekers trekt naar deze verarmde regio.

Tom is nu druk in de weer met dierenartsen, berenspecialisten en parkenbouwers.

“Zet er wel bij dat elke beer die hier komt gesteriliseerd wordt,” zei Tom, “anders denken mensen nog dat ik de Russische versie van de Tiger King wil worden.”

Derk Sauer is uitgever van The Moscow Times en columnist bij Het Parool. Hij is ook ­oprichter van de Russische krant Vedomosti en oud-uitgever van RBK Gazeta.