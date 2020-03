Rusland ontdekt dat een virus niet naar leeftijd kijkt

Corona verspreidt zich overal, ook in Rusland. Tot het weekend werd de uitbraak er gebagatelliseerd, maar nu is het ineens toch het belangrijkste nieuws. Columnist Derk Sauer praat ons vanuit Moskou dagelijks bij.

Vanaf begin januari weten de Russische autoriteiten dat het coronavirus onvermijdelijk deze kant zou opkomen.

Het heeft drie maanden geduurd voor ze in actie kwamen. Woensdag nog hield Poetin een redelijk ontspannen toespraak en stuurde hij de natie op een weekje betaalde vakantie om het corona virus te bestrijden.

Maar van een vakantie is al lang geen sprake meer. Sinds vanmorgen zit heel Moskou en omgeving (waaronder ook het dorp waar ik woon) onder lockdown.

We mogen de deur alleen nog uit voor boodschappen en het uitlaten van de hond – maar slechts in een straal van honderd meter.

En net komt het nieuws dat premier Misjoestin heel Rusland op slot gooit. Van Vladivostok tot Petersburg. Elf tijdzones!

Tien dagen terug nog werden twee tieners beboet omdat ze op Facebook repten over een mogelijke lockdown. ‘Paniekzaaiers’, briesten staatsmedia.

In alle landen worstelen autoriteiten met de aanpak van het virus, maar Rusland is wel erg extreem. Bij gebrek aan enig inzicht in de besluitvorming wemelt het van de theorieën.

Daar voeg ik graag de mijne aan toe.

Het coronavirus leek geruime tijd een ziekte die vooral oudere mannen treft. Nu is de gemiddelde levensverwachting van een Russische man 65 jaar. En is in de gebrekkige gezondheidszorg in Rusland een mensenleven überhaupt niet zoveel waard.

Het is misschien cru om te zeggen, maar ik denk dat de autoriteiten erop rekenden dat corona het vitale deel van de bevolking ongemoeid zou laten.

Dan was de ramp te overzien.

Maar wat blijkt: van de patiënten die nu aan de beademing liggen in Russische ziekenhuizen is 40 procent jonger dan 40 jaar.

Het virus doet niet aan leeftijden.

Daarom zijn de autoriteiten nu in paniek. Rusland worstelt al met een enorm demografisch probleem. Daar dreigt een nieuwe ramp bij te komen.

Derk Sauer is uitgever van The Moscow Times en columnist van Het Parool. Hij is ook ­oprichter van de Russische krant Vedomosti en oud-uitgever van RBK Gazeta.