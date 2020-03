Rusland is niet klaar om het coronavirus effectief te bestrijden

Toen David Berov (29) een week geleden na een skivakantie in Noord-Italië terugvloog naar Moskou, belde hij als een van de eersten onze zoon Tom (31), captain van zijn voetbalteam.

“Ik voel me niet lekker,” meldde hij, “ik kom niet naar de training.”

“Je moet naar het ziekenhuis,” antwoordde Tom, “je weet toch van het coronavirus in Italië.”

Terwijl het ene na het andere land nieuwe coronagevallen meldt, leek Rusland tot nu toe de dans te ontspringen. Althans. Op twee Chinezen in Siberië na (die gezond werden verklaard), was nog niemand in Rusland positief op corona getest.

Op Toms aandringen ging David naar een lokale kliniek, die hem vervolgens doorstuurde naar Kliniek No 1, alwaar patiënten met infectieziektes worden behandeld. Daar werd bloed en slijm afgenomen en werd David – tot zijn verbazing – naar een zaal gedirigeerd met vier andere Russen, die eveneens op een uitslag wachtten nadat ze waren teruggekeerd uit Iran en Italië.

Een etmaal later kreeg David de uitslag. Hij was negatief. Grote opluchting natuurlijk bij zijn broer Atar, Tom en andere zoon Pjotr – allemaal spelers uit hetzelfde team.

Zoals gebruikelijk werd nog een tweede test gedaan. Opnieuw negatief. David kon niet wachten het ziekenhuis te verlaten om mee te vieren dat Tom net voor het eerst vader was geworden. Dat gebeurde – geheel in stijl – in een Moskouse banja.

Voor alle zekerheid meldde Tom zijn team af voor de wedstrijd van het weekend. Dat deed alle bellen rinkelen bij de voetbalautoriteiten en weldra verschenen de eerste geruchten op internet.

Op zondag verscheen de hoofddokter ineens aan Davids bed met de mededeling dat hij toch het coronavirus had. Hiermee was hij de eerste persoon in Rusland die officieel besmet werd verklaard.

De hoofddokter drukte David op het hart vooral niet tegen vertegenwoordigers van Rosprotrebnazor – de officiële instantie belast met de coronabestrijding – te zeggen dat hij met andere potentiële dragers op een kamer had gelegen.

“Een vergissing,” zei de dokter. Vanaf dat moment werd David voor het eerst afgezonderd.

Paniek bij het voetbalteam. Broer Atar had David na Italië nog gezien en Atar vierde Toms feest mee in de banja.

Intussen maakte Rospotrebnazor de situatie nog onduidelijker door de gealarmeerde Russische pers te melden dat er nog geen zekerheid was over de infectie. Enige openheid over de gevoerde procedure werd niet gegeven, maar een aan de inlichtingendiensten gelieerde website meldde dat een laboratorium in Novosibirsk een laatste check deed.

Zoon Pjtor – journalist bij The Moscow Times – hield intussen nauw contact met David in het ziekenhuis, die tussen hoop en vrees heen en weer werd geslingerd.

Politieagenten en verpleegkundigen in beschermende kleding pikten zondagavond Davids broer Atar, zijn oom en tante op, en zijn moeder (die in De Krim woont), om ze in quarantaine te zetten.

Op maandagmiddag kwam de definitieve bevestiging: David is besmet.

Of hij die besmetting opliep in Italië, of via zijn kamergenoten uit het ziekenhuis, zal wel nooit duidelijk worden.

Broer Arat en de rest van de familie zijn (nog) negatief getest, maar moeten wel in quarantaine blijven.

‘Een opeenstapeling van blunders,’ schreef Pjotr in The Moscow Times, ‘die aantoont dat Rusland niet klaar is om het coronavirus effectief te bestrijden.’