Rottumerplaat: ideaal voor Trumps volgende golfbaan

In 2006 spoorde premier Jan Peter Balkenende de natie aan wat meer ‘VOC-mentaliteit’ te tonen. Hij bedoelde dat we weer wat positiever, daadkrachtiger en ondernemender moesten zijn en over de landsgrenzen heen moesten kijken. Inderdaad is het tamelijk teleurstellend om te zien dat de beroemde Nederlandse koophandelsgeest futloos niet thuis gaf en totaal apathisch reageerde op de wens van Donald Trump om Groenland te kopen van de Denen.

Het zou meer passend bij de zo befaamde Nederlandse ondernemingszin zijn geweest om Trump, na de weigering van de Denen, onmiddellijk Rottumerplaat aan te bieden, uiteraard tegen een gelikt maar goudgerand vriendenprijsje. Ik vermoed dat de gemiddelde Amerikaan, die meestal denkt dat Stockholm de hoofdstad van Amsterdam is, toch het verschil tussen Groenland en Rottumerplaat niet weet. En Rottumerplaat is natuurlijk ideaal voor de volgende golfbaan in het Trump-imperium. Trump had in één klap Amerika great again kunnen maken door Rottumerplaat als 51ste staat in te lijven. Misschien dat het ook was gelukt om Rottumeroog met wat bonuskorting bij de deal te betrekken. Dat die Waddeneilandjes steeds meer onder water komen te staan weten de Amerikanen waarschijnlijk niet en bovendien geldt dat ook voor Groenland.

We hadden op zijn minst een slordige biljoen (duizend miljard) dollar voor de strategisch gelegen zandstrookjes kunnen vragen, slechts ongeveer de helft van de door Trump doorgevoerde belastingverlaging. En daarmee hadden we zomaar een paar nieuwe kankermedicijnen kunnen vergoeden, weer eens anderhalve tank voor het leger kopen, de studiefinanciering nieuw leven inblazen, of nog een andere volledig ongebruikte hogesnelheidslijn financieren.

Een totaal gemiste kans dus. En zo merkwaardig is het aankopen van stukjes land niet in Amerika. In 1867 kocht het nog Alaska van de Russen voor een dikke 7 miljoen dollar. En eerder werd Florida van Spanje gekocht en Louisiana van Frankrijk voor een zacht prijsje overgenomen. En daar betaalden ze dan tenminste nog voor want New York werd zonder enige echte betaling, behalve een nootmuskaatmonopolie, gewoon afgepakt van de Hollanders, terwijl die er daar eerder nog 60 gulden voor hadden betaald aan de weggejaagde oorspronkelijke Indiaanse bewoners.

Amerika is een land van kopers en Nederlanders zijn verkopers, dat matcht dus uitstekend met elkaar. Niet voor niets is Amerika Nederlands grootste handelspartner buiten de Europese Unie. In jaren tachtig van de vorige eeuw stelde de toenmalige politieke partij ‘tot liquidatie van Nederland’ voor om ons hele land aan rijke Japanners of oliesjeiks te verkopen zodat elke Nederlander daar dan 1 miljoen aan zou overhouden.

Inmiddels zou dat zomaar 5 miljoen per Nederlander kunnen zijn. Genoeg voor ons allen om op een zonnige plek in de wereld rustig van te gaan rentenieren. Met een beetje VOC-mentaliteit laat je zulke buitenkansjes niet lopen, toch?

Reageren? m.levi@parool.nl