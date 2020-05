Rotjoch, noem me een tijd en een plek en get in the ring

Jongens van de straat zijn doorgaans niet zulke schakers en op de meesten hebben violen evenmin veel aantrekkingskracht. De harde vechtsporten en de stevige rap wel. Dat gegeven is zo oud als de straat zelf.

Dáár geleiden jongerenwerkers van oudsher de moeilijke jongens naartoe, als alternatief voor het rondhangen of erger.

In de gym of studio kweken ze zelfvertrouwen, discipline en ritme – en vergaren ze wat street cred.

Lastig: juist deze subculturen trekken óók criminelen. Dat leidt tot een wonderlijke dans. Waar de harde vechtsporten en de urban music welkome uitlaatkleppen zijn, en kansen ­bieden op succes in de boven­wereld, hangen juist daar ook negatieve rolmodellen rond.

Daarop wijzen vergt moed van docenten, wetenschappers en overheden. Voor een misdaadjournalist is het thema dansen op een slap koord. Hoe leg je er de vinger op zonder te worden weggezet als onbegrijpende sporthater of ­cultuurbarbaar die de taal van de straat wil smoren?

Vooral in deze stoere subculturen gaat bij het minste vermoeden van een aanval de dekking omhoog.

Als je vaststelt dat zware criminelen achter de schermen de grote vechtgala’s in de stad beheersen – zoals lang het geval was. Als je schrijft over uitgaansgeweld door een topvechter; over een kampioen die de cel indraait voor cokesmokkel.

Wat heeft die pennenlikker tegen de vechtsport?!

Zo ging het ook deze week nadat we vier pagina’s hadden genomen om de zorgen van politie, gemeente en anderen te beschrijven nu enkele specifiek benoemde zware criminelen die óók rappen, idolen zijn van kinderen en jongeren zonder veel perspectief. Jonge fans die, behalve hun muziek, hun pakken geld, blingbling en wapens aanbidden, maar niet overzien dat een al te zeer praktiserende gangster jong sterft of in de gevangenis eindigt.

Hoe ook werd herhaald dat rap absolúút het probleem niet is. Hoe vaak deze krant ook welwillend ruim baan geeft aan de urban scene. Wat heeft deze pennenlikker tegen rap?! De overheid wil ‘censuur!’

In een vermakelijk epistel, onder een foto van auteur dezes met balkje, reageerde 101Barz. Anders dan de rappers in kwestie had het geliefde jongerenplatform van publieke omroep BNNVara niet willen reageren op vragen, maar ná publicatie bewandelde leider Rotjoch de veilige weg met een ‘brief aan Paul’ op sociale media. Kennelijk vereenzelvigt hij de boodschapper met de opgevoerde sprekers: ‘Jij stigmatiseert de rapper als crimineel.’

Hoewel de door de politie geponeerde stellingen de mijne niet zijn, zou ik dit belangrijke maatschappelijke en journalistieke debat met liefde constructiever voeren, zoals ik dat op verschillende podia óók met grote vechters heb gedaan.

Noem me een tijd en een plek en get in the ring.

Vanaf vandaag schrijft Paul Vugts hier elke vrijdag over zijn werk als misdaadverslaggever.