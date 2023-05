Rot toch op man, met je ‘stukje beleving van een soort van grotestadsgevoel’

Ik sprak de Echte Amsterdammer. Een samenvatting.

“(…) Er wordt te veel geschommeld in Amsterdam. Niet doen. Schommelen doe je als je drie jaar oud bent. Dan duwt je vader je in je rug, daarna gaat hij vreemd, komt er een andere kerel in huis en die staat je dan weer met een chagrijnige smoel in je rug te duwen. Dat zijn mijn herinneringen aan schommelen, dat een vreemde vent me heel hard in mijn rug duwde en dat ik dan ’s avonds de televisie heel hard moest zetten omdat mijn moeder onder die man lag te schreeuwen alsof ze zelf op een schommel zat.”

“(…) Een schommel naar Amsterdam-Noord. Ik vind een brug al waanzin. Laat ik het nog een keer zeggen: Amsterdam moet gewoon weer een pleurisstad worden waar je vloekend doorheen fietst. Donder op met je gezelligheid. Ik was laatst samen met Geile Danny in dat museum, kom hoe heet het, ik ben even de naam kwijt, waarin je een foto kan maken in een kamer en dat het dan net is alsof je met je schoenen aan het plafond hangt. The Upside Down, ja dat bedoel ik. Gekkenwerk.”

“(…) Dat beleefde je vroeger gewoon allemaal gewoon op een doordeweekse avond in café De Geschaamde Luis bij ons in de Jordaan. Gratis. Als je kop ons niet beviel hing je binnen vijf minuten aan je voeten boven de bar. Rot toch op man, met je ‘stukje beleving om een soort van grotestadsgevoel naar de mensen te communiceren’. Schommelen in Amsterdam, ik word al gek als ik eraan denk.”

“(…) Die schommel boven op het dak van de A’dam Toren. Dat domme gegil de hele tijd. Wij gilden alleen als er een heroïnejunk op onze motorkap had zitten schijten. Vond ik overigens wel een gezellige tijd, de heroïnetijd. Stond ik op mijn gemak, samen met Dikke Robbie, te kijken hoe een junk mijn autoradio probeerde te jatten. Die junks, je kunt lullen wat je wilt, maar die moesten wel gewoon werken voor hun geld. Nu kan je je coke samen met een Pizza Pulled Shoarma bestellen. Vind ik ook vreemd. Wij waren blij met tomatensaus en kaas. Niemand pullede zijn vlees.”

“(…) Maar goed, om het even op te sommen, en dan heb ik het alleen nog maar over omgeving IJ: een bioscoop die eruitziet alsof Stanley Kubrick hem vlak na zijn zesde hersenbloeding heeft ontworpen, een Intratuinboulevard achter het Centraal Station en dan binnenkort een schommel over het IJ. Wat mij betreft: lekker met je provinciehoofd naar Noord schommelen en nooit meer terugkomen.”

Nico Dijkshoorn schrijft wekelijks een column voor Het Parool.

Reageren? n.dijkshoorn@parool.nl.