‘Rooie’ Ron de Jong en zijn entourage waren koningen van de straat

Eens in de zoveel tijd sluit zich een misdaadtijdperk af als een sleutelspeler overlijdt. Het Amsterdamse onderwereldkopstuk ‘Rooie’ Ron de Jong, dit keer. Hij stond voor mij niet alleen symbool voor de geruchtmakende IRT-affaire in de jaren negentig, maar vooral ook voor het begrip ‘verval’ dat op zoveel criminelen is te plakken die níet jong in het harnas sterven.

Het verval van een leven vol bravoure, klatergoud en dikke middelvingers naar de maatschappij, tot verbitterd en vol rancune wegkwijnen in eindeloos juridisch getouwtrek – in Rons geval ook nog in almaar belabberder gezondheid.

Tot een eind in de jaren negentig waren Ron en zijn entourage koningen van de straat.

Ron was chauffeur van hasjtransporten die de opsporingsdiensten, aanvankelijk tot zijn verbijstering en uiteindelijk tot zijn grote lol, lieten begaan. Het Interregionaal Rechercheteam (IRT) Noord-Holland/Utrecht moest eindelijk eens de kopstukken uit de maffia-achtige organisatie van ‘de Dominee’ Klaas Bruinsma pakken en was gaandeweg gaan gedogen dat ‘groei-informanten’ grote partijen hasj importeerden en doorvoerden – met de hoop via hen steeds hoger in de organisatie te kunnen kijken en uiteindelijk bewijs tegen de kopstukken te vergaren.

Bruinsma werd in 1991 geliquideerd in Amsterdam-Zuid, waarna het IRT zich richtte op zijn erven, zoals Stanley Hillis, Mink Kok en diens rechterhand Jan Femer.

Die waren wel zo slim zelf niet in beeld te komen.

Onder de ogen van de fine fleur van de opsporing vergaarden ze hun drugsmiljoenen, tot het Amsterdamse smaldeel de stekker uit het IRT trok. De IRT-affaire over de ongeoorloofde opsporingsmethoden sloopte vervolgens reputaties, kostte ministers de kop en leidde pas na vele jaren tot eerherstel voor de Amsterdamse recherche, die in het getouwtrek om de waarheid eerst als corrupt was weggezet.

Terug naar dat verval waarover ik het had. De criminele kopstukken die medio jaren negentig zo onaantastbaar leken, richtten elkaar en zichzelf één voor één alsnog te gronde. Jan Femer en Stanley Hillis werden in 2000 en 2011 in Amsterdam geliquideerd. Mink Kok zat en zit vooral in de cel – al verbleef hij in Libanon na detentie jaren in betrekkelijke vrijheid in een soort landarrest.

Ron de Jong lichtte me almaar bitterder, rancuneuzer en ongezonder zijn rechtsgangen toe. Het getouwtrek om zijn vervallen, ook door krakers gesloopte miljoenenvilla aan de Vinkeveense Plassen; zijn haat jegens officieren van justitie die hem vrijwaring zouden hebben beloofd. Hij zag een groot complot. De ‘bewijzen’ mocht ik alleen snel zien, maar niet vasthouden.

Zijn bombastische verhalen over het rijke onderwereldleven verstilden, paranoia kreeg grip. Hij liet, met zijn oude maten, oud-aanklager én staatssecretaris Fred Teeven struikelen in de ‘bonnetjesaffaire’ om geheime oude afspraken, maar kwijnde ondertussen weg in Nederland en Spanje.

Zo liep het af zoals ik het vaker zie aflopen. Triest.

Paul Vugts schrijft elke vrijdag over zijn werk als misdaadverslaggever. In de Parool Misdaadpodcast vertelt hij samen met collega Wouter Laumans over ontwikkelingen in Amsterdam en ver daarbuiten.

