Roodkapje en de grote boze complotwolf

Altijd een feest wanneer de relatie mens/dier weer eens op scherp staat. We houden van natuur, maar alleen als we zelf de regie kunnen houden. Vorige week: een hobbyboer poogde zijn schapen te beschermen tegen een wolf en ging deze te lijf met een schep en een hooivork (of toch niet, volgens een meneer die zegt dat hij videobeelden zag – hier begint het gesodemieter al).

De wolf verdedigde zich (of viel ‘zomaar doelbewust aan’) en de boer werd in zijn arm gebeten (niks ernstigs, maar wel geschrokken en nu een trauma en het is allemaal echt heel erg). De wolf werd vervolgens in het nauw gedreven onder een afdakje, de burgemeester werd gebeld (een CDA’er, antiwolf), die kwam langs en vond het allemaal uiterst gevaarlijk, zo’n angstige wolf verscholen in een hoekje, dus die belde naar de politie en gaf zonder eerst een expert te raadplegen de opdracht het beest twee uur na de ‘aanval’ dood te schieten.

Nu is de wolf een beschermd dier. (Punt). Dus doodschieten mag alleen in uiterst uitzonderlijke omstandigheden. Daar lijkt hier geen sprake van. Dus deden verschillende organisaties aangifte en kunt u ervan uitgaan dat deze schietpartij nog een flinke juridische staart zal krijgen.

Tot zover het verloop van zaken in a nutshell.

Veel interessanter (ik volg dit als een bingewatchwaardige eeuwigdurende Netflixserie) is hoe de gemoederen hoog oplopen in kamp A: bescherm de wolf want biodiversiteit en natuur is belangrijk, en kamp B(oer): dood alle wolven want DIT LAND IS VOL met onder andere honderd miljoen kippen, twaalf miljoen varkens, vier miljoen runderen, achthonderzestigduizend schapen, vierhonderdvijftigduizend paarden, bijna drie miljoen huiskatten, anderhalf miljoen honden en volgens de laatste officiële telling uit 2022 dertien wolven (min een doodgeschoten exemplaar is twaalf), plus nog wat jonge welpen van dit jaar; komen we op een schatting van circa twintig.

Duidelijk is dat kamp B, van waaruit vaak wordt verwezen naar de grote boze wolf uit Roodkapje – alsof dit een waargebeurd verhaal betreft (hallo Caroline van der Plas) – niet de beste argumenten heeft en dat verklaart de verspreiding van complottheorieën.

De wolf is namelijk helemaal niet zélf komen aanwandelen in Nederland. Nee, dit zijn genetisch gemanipuleerde exemplaren die doelbewust zijn uitgezet om boeren weg te jagen en om de mensen te laten geloven dat klimaatverandering heus echt aan de hand is (‘Terwijl iedereen met een beetje boerenverstand natuurlijk beter weet!’).

Ter bewijs wordt een foto gedeeld waarop te zien is hoe wolven vanuit een busje een bos inlopen. Dat die foto al tien jaar oud is en in Italië werd gemaakt toen wolven werden vrijgelaten nadat een dierenarts ze had behandeld omdat ze waren vergiftigd (dankjewel Willem Groeneveld van Gronings nieuwsportaal Sikkom voor het speurwerk) toont eigenlijk vooral dat kamp B de jacht op de wolf in heel Europa heeft geopend.

Wordt vervolgd.

