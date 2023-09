Rond biomassa lukt activisme wat de lokale politiek niet voor elkaar krijgt

Het was nadat activisten als Fenna Swart de schaduwkant van biomassa toonden dat lokale politiek bestuurders wakker werden. In Diemen bijvoorbeeld, waar college en raad zich in 2019 tegen de komst van de biomassacentrale van Vattenfall in hun gemeente uitspraken.

“Maar waar zit de knop om dit ding uit te zetten?” verzuchtte wethouder Jorrit Nuijens (GroenLinks) daar. Hij zag juridisch geen optie de bouw te stoppen.

Ook in Amsterdam, dat warmte zal afnemen van de centrale, zag coalitiepartij GroenLinks toen weinig andere opties dan de door het eerdere college (D66, VVD, SP) en Vattenfall opgestarte richting door te zetten. Er werd ingezet op afspraken: keiharde garanties over de duurzaamheid van de biomassa.

Biomassa dreef GroenLinks de afgelopen jaren geregeld in het nauw. Terwijl milieuorganisaties steeds kritischer werden, verdedigde toenmalig duurzaamheidswethouder Marieke van Doorninck in 2021 investeringen in een net geopende biomassacentrale van het AEB in het Westelijk Havengebied.

Ze was ‘geen fan’ en zei ook slechts door te zetten wat een eerder bestuur had opgestart: “Als u vraagt: hebben wij ons tot de tanden verzet? Dat niet. De trein was rijdende.” Wel wilde ze zo snel mogelijk van biomassa af en maakte ze met het AEB, eigendom van de gemeente, afspraken over de herkomst van biomassa.

Die afspraken bleken niet zo hard: er was toch buitenlands hout in de verbrandingsmachine verdwenen. Het deed de scepsis ook groeien over de ‘harde’ afspraken rond de nog te bouwen centrale in Diemen.

Fast forward naar deze week. De Raad van State heeft de bouw van de biomassacentrale in Diemen gestopt, na een door milieugroepen aangespannen rechtszaak. Vattenfall mag niet bouwen zonder verder onderzoek naar de milieu-effecten. De door Noord-Holland afgegeven bouwvergunning is vernietigd.

Reden voor huidig duurzaamheidswethouder Zita Pels (GroenLinks) om Vattenfall vanaf haar vakantieadres op te roepen alle plannen te staken. “Houtige biomassa is niet goed voor CO2-besparing, niet goed voor (oer)bossen. Er moeten geen nieuwe biomassacentrales gebouwd worden.”

Tegelijkertijd weet Pels, ook omdat ze nota bene zelf in het provinciaal bestuur zat dat de nu vernietigde vergunning uitgaf, dat als Vattenfall toch doorzet de bal nu vooral bij de provincie ligt.

Daar hebben JA21, SP en Partij voor de Dieren een spoeddebat aangevraagd. Ze willen dat de komst van nieuwe biomassacentrales snel met beleid wordt geblokkeerd, waardoor een nieuwe vergunningsaanvraag van Vattenfall geen kans maakt.

Het zou een voor GroenLinks gevoelig politiek dossier afsluiten, waarbij het door het werk van activisten als Swart en Johan Vollenbroek komt dat de politiek een tweede kans krijgt.

En in Amsterdam? Wethouder Pels wil de komende tijd met collega-wethouder Reinier van Dantzig (D66) het AEB, inclusief biomassacentrale, verkopen. De vraag is, daar is ie weer, of en welke ‘harde afspraken’ met een koper gemaakt zullen worden.

Politiek verslaggever Tim Wagemakers belicht in Republiek Amsterdam een politiek onderwerp uit de stad.

Reageren? t.wagemakers@parool.nl

Meer horen? Luister ook eens naar onze podcast Amsterdam wereldstad: