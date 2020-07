‘Rob Oudkerk, wat deed u voor scholieren zonder schoolmatch?’

Rob Oudkerk. Beeld Hollandse Hoogte / ANP

Geachte heer Oudkerk,

Afgelopen week diende het jaarlijkse kort geding aangaande de matching en lotingprocedure voor middelbare scholieren. Als voorzitter van het Osvo bent u hier deelgenoot van geweest.

Nu vraag ik mij af of u en de zelfstandige schoolbesturen en de lokale politiek zich bewust zijn van de uitkomst.

Het is namelijk zo dat er geen winnaar is gekomen, maar louter verliezers. Elf- en twaalfjarige Amsterdamse schoolkinderen die niet kunnen vertrouwen op het systeem waardoor zij nu niet naar een middelbare school kunnen die aansluit bij hun voorkeur.

Een school matcht bij dat elf- of twaalfjarige kind als dat zelfstandig de scholenarena en open dagen bezoekt en op basis daarvan zelfstandig een keuze maakt. Dat een school op redelijke afstand ligt, doet helemaal niet ter zake. Een kind kiest voor een schoolconcept dat hem of haar aanspreekt, aansluit bij de leerbehoefte en waar het dus een goed gevoel bij heeft. Dat een kind daarvoor zeven kilometer moet fietsen, boeit niet.

Wel mag je van een elf- of twaalf­jarig kind verwachten dat het alleen de top vijf kan overzien. Daarna is van een match geen sprake meer, maar van een opvulling van de ‘voorkeurslijst’. Dat heeft u zelfs bevestigd.

Nee, u heeft met uw bestuurlijke ervaring kosten noch moeite gespaard om – vooruitlopend op het kort geding – een commissie van ­wijze en dure ‘marionetten’ op te tuigen, om de uitkomst van de matching en loting voor een aantal kinderen met een aantoonbare ‘mismatch’ te laten heroverwegen.

Het betrof hier een rookgordijn waar de rechter in is gelopen. Tel daarbij de brief van onderwijsminister Arie Slob aan de schoolkinderen op. Hij schreef daarin dat hij alle middelbare scholen heeft gevraagd om voor komend schooljaar rekening te houden met het rare jaar dat nu achter ons ligt. Een minister dus, die wil dat jullie er alles aan doen om alle leerlingen op een plezierige manier aan de brugklas te laten beginnen.

Wat heeft u, als vertegenwoordiger van het openbaar bestuur, gedaan?

Welk vertrouwen geeft u deze kinderen, Amsterdamse burgers, in het openbaar bestuur van de stad?

Ik wens u een fijne en gezonde zomer.

Walter de Geus, Amsterdam