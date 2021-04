Rob Oudkerk: ‘Voor ieder kind is er een passende school’

Beeld Getty Images/PhotoAlto

Het aanbod aan plekken voor havo en vwo krimpt, zei Elisabeth Bootsma van de stichting Vrije Schoolkeuze Amsterdam (VSA) in Het Parool van maandag. Eerder zei zij al dat de loting en matching dit keer een nog groter debacle was dan de afgelopen jaren en ‘honderden kinderen het bos in zijn gestuurd’.

Voor het zoveelste jaar op rij neemt de stichting het niet zo nauw met de waarheid en is ze niet wars van enig populisme. Erger nog is dat de VSA in mijn ogen sommige ouders en leerlingen onnodig kwalijk beïnvloedt. Daar hebben leerlingen de afgelopen jaren helemaal niets aan gehad, integendeel: dat zorgde alleen maar voor meer onrust en meer ongenoegen. Ik vind dat laakbaar. Wat zijn de feiten?

Er is met een havo/vwo-advies een fantastische lijst van twaalf goede scholen te maken waar ik mijn eigen kind met plezier en vertrouwen naartoe zou sturen. Er vindt morgen nog een tweede ronde plaats en er is zelfs ruimte op onder andere het Vossius Gymnasium en het Cartesius Lyceum, twee nogal populaire scholen.

Het grootste probleem bij zwaar teleurgestelde mensen is dat ze hun lijst van twaalf onvoldoende serieus tot het einde invullen. Ja, dat is een lange lijst, dus ik neem niemand iets kwalijk, het is een lastig proces en ongelukkig dat het zo moet. Maar het is de enige manier om bijna 8000 (!) leerlingen een plaatsingsgarantie te bieden.

Osvo, de scholen, het uitvoerings­orgaan Elk en het samenwerkingsverband dat zich bezighoudt met voor ieder kind passend onderwijs te creëren in onze stad, doen er alles aan om voorlichting te geven over ál die scholen. Dat moest dit jaar helaas digitaal vanwege corona, maar ondanks alles is dat aardig gelukt.

Volmondig zeg ook ik: wij als samenwerkende schoolbesturen willen graag werk maken van een zo goed mogelijke match van vraag en aanbod. Dat gaan we ook doen. En met de scholen, gemeente en ouders stemmen we af en werken we samen om het aanbod nog beter te laten aansluiten op de vraag. Dat doe ik ook graag met de voorzitter van de VSA, want ze heeft een schat aan ervaring waar ik graag op leun.

Maar niet op deze wijze. Ik wil graag leerlingen en ouders gericht helpen bij de schat aan keuzes die er in onze mooie stad zijn.

Doe je constructief mee, Elisabeth Bootsma? Dank bij voorbaat.

Rob Oudkerk, voorzitter Osvo