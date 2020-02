Rituelen zijn belangrijk, want een voetbalstadion is een kerk

Ik weet niet precies waarom Nico Tagliafico rugnummer 31 draagt, maar hoe het ook zij: ik ben blij dat hij het draagt en niet nummer 5 heeft gekregen, historisch gezien toch het gebruikelijke rugnummer voor de startende linksachter.

Het geval wil namelijk dat de stadionspeaker in de Johan Cruijff Arena de Ajacieden die in de basis staan opleest op volgorde van rugnummer. Nummer 31 sluit bijna altijd de rij en dat is leuk, want Nico is vanaf zijn eerste werkdag publieksfavoriet en zijn naam bekt ook nog eens lekker. Speaker en supporters nemen samen een aanloop en doen de vocale Nicopirouette: “Nicooooo Tagliaficoooooo!”

Daarna scanderen we zijn voornaam nog even, als strijdkreet. Het is vaste prik, het is bij de stadionrituelen gaan horen.

Het zijn belangrijke zaken, want een voetbalstadion is een kerk. Rituelen, hoe onbeduidend ook, zijn er belangrijk. Vaste, herkenbare patronen zijn onmisbaar voor elke ­heksenkring, elke kerk, elk voetbalstadion.

Denk ook aan Dusan Tadic, die – als de warming-up is afgerond en de spelers de kleedkamer opzoeken – nog even in zijn eentje achterblijft op het veld, om met de bal wat kap- en schijnbewegingen te maken en de bal lekker hard in het lege doel te kogelen. Zodra hij daarmee begint, wordt Gala’s Free From Desire in­gestart, in Ajaxkringen beter bekend als ‘Tadic on fire’. ­Ritueel. Belangrijk.

Ryan Babel werd gehaald.

Hij kreeg rugnummer 49, een bedreiging voor het Nico­ritueel. Als ik me over één ding zorgen maakte in de aanloop naar Ajax-PSV, was het daarover. Wat als Babel in de basis zou staan?

Pal voor de aftrap. Daar klinkt de basisopstelling: “Met 29: Ryan Gravenberch! Met 49: Ryan Babel! En met nummer 31…”

Mijn hart maakt een hupje. Yes! Omgedraaid! Dan snap je wat voetbal is. Lieve Ajax­medewerker die voor deze inversie heeft gepleit: dankjewel voor dit kleine geluks­moment.

Menno Pot is popjournalist, voetbalschrijver en Ajacied. Zijn vierde Ajaxboek, Het Nieuwe Ajax, is pas verschenen. Elke donderdag schrijft hij een column over de club; lees ze hier terug.

