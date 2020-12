Risico’s? In Engeland is niks heiliger dan Kerstmis

Engeland is in rep en roer, of eigenlijk meer in aan hysterie grenzende paniek. Kranten staan er vol van en de BBC houdt niet op het naderende onheil breed uit te meten. Het is dagelijks onderwerp van de persconferentie van Boris Johnson. Iedereen op straat heeft het er over. Niks geen stiff upper lip of keep calm. De meeste mensen kunnen het onderwerp niet bespreken zonder tranen in de ogen en een trillende stem.

De onrust heeft niks te maken met de bijna zestigduizend coronavirusdoden in Engeland en ook niet met de naderende brexit. Evenmin met de zich ontwikkelende implosie van de Britse economie en dreiging van miljoenen werklozen. Welnee, er is een veel ernstiger gevaar.

Wat is het geval? Het risico bestaat dat Kerstmis dit jaar niet kan worden gevierd als in andere jaren vanwege het risico op een nieuwe explosie aan coronavirusinfecties. Dus geen grote groep familie, eindeloze lunches en diners met ten minste twintig mensen aan tafel en op de achtergrond oergezellig Frank Sinatra’s Santa Claus Is Coming To Town en Winter Wonderland van Bing Crosby. En tussendoor met het hele gezelschap ademloos voor de 78ste keer A Christmas Carol van Charles Dickens op televisie bekijken. Geen misselijkmakende mince pies met mierzoete warme wijn. Een regelrechte nationale ramp dus.

Kerst is in Engeland belangrijker dan in Nederland Sinterklaas, Koningsdag en oudejaarsavond opgeteld en in het kwadraat. Britten leven het hele jaar toe naar die ene dag in december, want tweede kerstdag (een merkwaardig Nederlands-Duitse uitvinding) wordt niet echt gevierd. Al vanaf oktober worden de winkels opgetuigd met kerstversieringen en het aansteken van de lichtjes is een nationaal feest.

In Canada was één dag Thanksgiving voldoende om een derde coronavirusgolf te ontketenen. Epidemiologen hebben berekend dat een kerstviering van meer dan zes mensen samen zoveel extra coronavirusinfecties oplevert, dat alleen tien dagen lockdown in de maand daarna die kunnen neutraliseren. Desondanks geeft een meerderheid van de Britten aan kerst met zoveel mogelijk familie belangrijker te vinden.

Voor Engelsen is het kennelijk onverdraaglijk de met mayonaise opgeleukte garnalencocktail te moeten missen en de altijd net iets te droog gebraden kalkoen met minder dan zeven mensen op te peuzelen. Het is lastig te begrijpen waarom mensen deze unieke kans niet koesteren om dit jaar verschoond te blijven van irritante schoonfamilie of die foute grappen vertellende achterneef. En toch ook een tikje west-centrisch, want het schrappen van het Suikerfeest in mei of Divali voor hindoes eerder deze maand was geen enkel probleem.

Natuurlijk is het belangrijk feestdagen te vieren met veel familie, maar als dat het risico aanzienlijk vergroot dat de volgende familiebijeenkomst een begrafenis is, dan is het wellicht toch beter het dit jaar een keer wat rustiger aan te doen.

Marcel Levi is ceo van University College London Hospitals. Daarvoor was hij bestuursvoorzitter van het AMC. Lees al zijn columns hier terug.

Reageren? m.levi@parool.nl