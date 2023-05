Ridouan Taghi ‘verhoren’ is een potsierlijk toneelspel

Je zult als rechercheur Ridouan Taghi moeten verhoren. Vanwege onze berichtgeving over de aanhouding van zijn advocaat Inez Weski en allerlei kwesties daaromtrent, worstelde ik me weer door honderden pagina’s aan verslagen van de ‘verhoren van Taghi’.

In werkelijkheid zijn dat urenlange status quo’s waarin rechercheurs routineus hun uitgebreide powerpointpresentaties tonen over wat zij zien als bewijs, en ze behalve een enkele belediging of oprisping geen reactie krijgen. Taghi heeft in zijn allereerste verhoor begin 2020 al gezegd wat hij van zijn ‘schijnproces’ denkt: “Als de rechter mij gewoon morgen levenslang geeft: ok, so be it. Next case.”

De rechercheurs zitten in 2021 niettemin dag na dag met Taghi en meestal Weski in de verhoorstudio in de Extra Beveiligde Inrichting in Vught. Beeld en geluid worden opgenomen. Van afstand kijken een coach en nog een rechercheur mee.

Dat potsierlijke toneelspel levert curieuze verhoorverslagen op. ‘Verdachte draagt een trainingspak. Hij hangt een bodywarmer over zijn stoel en trekt een jas aan. Over mond en neus draagt hij een mondkapje. De verdachte trekt de capuchon van zijn jas over zijn hoofd en kijkt niet naar de verhoorders. Hij stopt zijn handen in de steekzakken van zijn jas.’

Nu en dan: ‘De verdachte geeft ook non-verbaal geen reactie. De verdachte heeft tijdens het verhoor op geen enkel moment naar de powerpointpresentatie gekeken.’

Het gespreksniveau als wél wat wordt gezegd? Rechercheur: “Welkom meneer Taghi. Hoe is het met u?” Taghi: “Laat het sociale gesprekje maar achterwege. Daar zit mijn advocaat. Praten jullie maar een stukje weg, ik heb niets te zeggen. Ik wens jullie een fijne dag toe.” Rechercheur: “Oké, dank u wel.”

De rechercheurs stellen tientallen vragen bij hun getoonde sheets. Taghi zwijgt. Een verhoorblok komt tot een eind. Rechercheur: “Hoe kijkt u terug op deze dag meneer Taghi?” Taghi: “Het is niet voor herhaling vatbaar. Ik ben geen papegaai. (..) Je hebt gewoon een kutbaan, dat heb ik al eerder gezegd. Ik denk dat je overplaatsing moet aanvragen. Volgens mij worden jullie gepest door je leidinggevende blijkbaar.”

Opmerking, weer ergens halverwege een blok: ‘De verdachte wekte de indruk dat hij aan het slapen was. Af en toe gaapte hij luid en rekte zich uit.’

Taghi weet dat de verhoorders alle details en observaties moeten noteren. Daar speelt hij mee. ‘Verdachte pakt een tissue en snuit zijn neus en gooit deze in de prullenbak. Vervolgens benoemt hij al deze handelingen en leest voor wat er op het doosje tissues staat.’

Na weer een dagdeel ‘verhoor’ noemt Taghi dat cynisch wat kort, want hij heeft daarin weinig kunnen bijslapen: “Jullie ook super bedankt, joh. Ik ben de hele nacht wakker gebleven voor niks. Ik dacht, kan ik eindelijk mijn slaap inhalen hier, maar ik moet al weer terug.”

Alle betrokkenen weten: morgen weer zo’n dag.

Paul Vugts schrijft elke vrijdag over zijn werk als misdaadverslaggever. In de Parool Misdaadpodcast vertelt hij samen met collega Wouter Laumans over ontwikkelingen in Amsterdam en ver daarbuiten.

Reageren? paul@parool.nl.