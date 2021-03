Rico de Chileen en Taghi leken de Brangelina van de onderwereld

Eén klein grapje moet kunnen, hadden de officieren van justitie bedacht, in hun verder bloedserieuze tweedaagse relaas over de hoofdrol van Amsterdammer ‘Rico de Chileen’ in de gewelddadige ‘miljardenindustrie’ van de cocaïnehandel.

Een béétje lucht paste wel in een voordracht vol ‘onverbloemde, ijzingwekkende berichten’ die hij volgens de aanklagers wisselde met onder anderen Ridouan Taghi – die vanaf maandag apart terechtstaat.

Die twee leken wel ‘de Brangelina’ van de onderwereld, schertsten ze in hun frivole noot. (Voor de volgers van alleen het harde nieuws: Brangelina stond ooit voor het showbizzkoppel Brad Pitt en Angelina Jolie. Tot hun onvermijdelijke vechtscheiding.)

Net als Brangelina hadden Rico en Taghi hun bijnamen samengevoegd tot ‘Hermano Sir.’ ‘Hermano’ was Rico, ‘Sir’ was Taghi, is de gedachte.

Ze bléven in hun onderschepte berichtjes benadrukken hoe onafscheidelijk ze waren. Ze koesteren geen bloedband, maar een bloeddorstband, schetste justitie. Rico’s ploeg zou allerlei liquidaties in ‘Damsko’ regelen, Taghi’s groep onderwereldmoorden in Utrecht.

Rico schreef Taghi volgens de aanklagers: ‘U bent familia Sir, dus u is ik en ik ben u, en samen zijn we Hermano Sir.’ Taghi, aan Rico: ‘Ben er 24 uur sir tot de dood en verder en erna!!’

Als kinderen op een schoolplein bleven ze elkaar hun hechte vriendschap verklaren.

Dat heeft een simpele reden.

Hun onderwereld is er een van verraad op verraad op verraad, dus iedereen leeft in achterdocht en wantrouwen.

Ik beschreef al vaak hoe criminele compagnons elkaar ineens ijskoud de dood injagen.

Zijn jeugdvrienden lokten het Amsterdamse onderwereldkopstuk Gwenette Martha in de val. Na een mislukte poging eind 2013 werd hij in mei 2014 alsnog vermoord.

Maanden later volgde zijn oude vriend ‘Scarface’, die in Spanje op slippers aan tafel verscheen bij een vertrouwd gezelschap. Dat hij werd doodgeschoten leek alleen voor hem een verrassing.

Weer jaren later wilde een maffioso Scarface’ broer in Dubai naar een afspraak lokken, waar ‘ninja’s’ hem zouden doodsteken. Dat mislukte.

Zo jaagt de ene judas na de andere ‘vrienden’ de dood in.

In een andere groep voerde een dubbelspeler een crimineel dronken tijdens het uitgaan, zodat zijn bloed ‘goed dun werd’ en hij snel zou leegbloeden toen huurmoordenaars hem op de terugweg liquideerden.

En nee, vroeger was niet alles beter. Neem die zelfverklaarde ‘brothers’ in motorbendes die voor elkaar door het vuur zouden gaan, maar elkaar uiteindelijk afpersten of vermoordden. Willem Holleeder liet volgens de rechtbank meerdere ‘bloedgabbers’ liquideren (al vecht hij dat oordeel nog aan).

De hechtste criminele kongsi’s spatten uiteen om geld en macht en dat beperkt zich dan niet tot een moddergevecht in de roddelmedia, zoals bij Brangelina. Die leven nog.

Paul Vugts schrijft elke vrijdag over zijn werk als misdaadverslaggever.

