Revolutie 1 tot en met 8, maar: ‘Het is nog nooit zo goed gegaan’

De Koning kwam even onder de dekens vandaan en vroeg: “Hoeveel revoluties zijn er nu in mijn Rijk aan de gang, lakei?”



“De landbouwers staan in de paleistuin, Sire. Dat is revolutie 1. Onze belastingdienst staakt niet, maar werkt ook niet. Dat is revolutie 2. De onderwijzers in uw Rijk willen heel graag werken, maar die verdienen zo weinig dat ze ander werk zijn gaan doen. Dat is revolutie 3. De agenten kunnen niet meer politie zijn want ze gaan met pensioen, en er komen er minder bij en ze verdienen te weinig. Dat is revolutie 4. Dan hebben we nog de huizenbouwers. Die kunnen geen huizen meer bouwen in verband met de milieumaat­regelen die u hebt afgekondigd. Dat is revolutie 5. Vervolgens, Sire, hebben we de zorg. Dat is om wanhopig van de worden. Dat is revolutie 6. Dan hebben we de jongeren die geen huis meer kunnen betalen, en daar terecht woedend over zijn. Dat is revolutie 7. En dan zijn er nog een paar kleine revoluties, zoals uw defensieapparaat dat in het buitenland nutteloos werk heeft gedaan, uw justitie­apparaat dat fout op fout stapelt, de democratische gezindheid onder uw bevolking die afneemt, het aantal mensen dat uw land binnendringt en voor wie we geen geld en geen opvang hebben en die dus wel gedwongen zijn proletarisch te winkelen, en dat alles noem ik dan maar revolutie nummertje 8.”

“O, dat valt best nog wel mee... Het gaat goed met ons land… Het is nog nooit zo goed gegaan.”

“Pardon, ik ben er nog niet, Sire. Uw bevolking is boos op de landsomroeper en vindt dat die vervangen moet worden, de wagenrijders vinden het idioot dat ze maar heel langzaam met hun wagen mogen rijden, de vuurwerkjongens vinden de regels krankzinnig en de ouderen die pensioen hebben, vinden dat de rekenrente omhoog moet, kinderen kunnen niet meer in het ­ziekenhuis terecht, jongeren haten de ouderen…”

“Stop! Stop! Het gaat goed, in mijn Rijk? Vertel mij dat!”

“Laat eens kijken… O ja, hier zie ik het… Er komen steeds meer crematoria in ons Rijk.”

“Crematoria?”

“Jazeker, majesteit. Dat is goed voor de economie… En ruimt lekker op.”

“En verder?”

“De kassen moeten weg, vanwege de uitstoot… Onze voetbalclub heeft allemaal geblesseerden… Nee, Sire. Er is alleen slecht nieuws.”

“Maar het gaat goed.”

“Nee, Majesteit. De grote revolutie komt nog.”

“O, maar het gaat goed.”

