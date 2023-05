Repliek van een zestigplusser over de e-bike: ‘Ik ben nog lang niet van plan dood te gaan, hallo zeg!’

Lezers van Het Parool reageren op de rubriek van Fons Hendriks, onze eigen ombudsman, waarin hij waarschuwde voor de gevaren van mensen met hoge leeftijden op fietsen met hoge snelheden. ‘Een schaamteloos staaltje seniorisme.’

Waar gaat het over? Parool-ombudsman Fons Hendriks becijfert in zijn rubriek Fons vraagt zich af dat driekwart van de fietsdoden in 2020 boven de 60 jaar was. Boosdoener blijkt vooral de e-bike. Daarom kunnen ouderen nu ‘e-bikeles’ krijgen. Zouden andere oplossingen, zoals een helm of zelfs zijwieltjes, kunnen werken? Lees het artikel: Zestigplussers zijn hun leven niet zeker op de e-bike, echt niet.

‘Systematische discriminatie’

In zijn rubriek over consumenten- en marketingkwesties laakt Fons Hendriks het beleid van minister van Infrastructuur Mark Harbers die iets probeert te doen aan het verontrustend hoge aandeel fietsdoden onder 60-plussers, mogelijk veroorzaakt door de explosieve toename van het e-bikegebruik.

Ondertussen geeft Hendriks een schaamteloos staaltje seniorisme (ofwel ageism) ten beste. We weten maar al te goed dat systematische discriminatie schuilgaat achter lollig bedoelde omschrijvingen die in de kern van de zaak hardnekkige stereotyperingen zijn. Voor de 60-plusfietser gebruikt Hendriks de door Van Kooten en De Bie in de jaren negentig gemunte term ‘krasse knarren’ en de vrouwen onder hen hebben blijkbaar in zijn ogen nog immer een ‘zilver permanent’.

Hij schetst een beeld hoe deze kennelijk incapabele verkeersdeelnemers al zwabberend achter het te hoog afgestelde stuur van hun e-bike een ‘gevaar op de weg’ zouden zijn. Hoewel hij pleit voor een goede zaak, is dit beeld vernederend en beledigend. Pas zijn manier van beeldvorming toe op andere groepen en minderheden die ook te maken hebben met systematische discriminatie en iedereen zou moord en brand schreeuwen. Niet alleen op de fiets, maar ook in een gewetensvolle krant als Het Parool zijn ouderen kennelijk vogelvrij.

Ludo van Halem, Amsterdam

‘Hoe beschermen we fietser tegen auto?’

Meestal lees ik de rubriek van Fons met plezier, maar afgelopen zaterdag heb ik me behoorlijk geërgerd. Iedere keer gaat het weer over de helmplicht (en in dit geval ook over zijwieltjes!) voor fietsers als het aantal fietsdoden door het CBS bekend is gemaakt. Als Fons de moeite had genomen om goed te kijken naar die statistieken, dan blijkt dat 58 procent van de fietsdoden in 2022 werd veroorzaakt door een aanrijding met een auto. Ten opzichte van 2021 is dat zelfs een toename van 61 procent. De discussie moet dus gaan over hoe we de fietsers gaan beschermen tegen de auto. Dat ga je in ieder geval niet voor elkaar krijgen met een helm of zijwieltjes.

Harry Blommers, Amsterdam

‘En jongeren dan, op hun VanMoofs?’

Met groeiende verontwaardiging las ik de column van Fons Hendriks over ‘ouderen’ en e-bikes. Wat een stigmatiserend en discriminerend stukje! Hij heeft het over een zilveren permanentje, een senior puber die fietslessen nodig heeft en over een endlifecrisis… Ik ben een vrouw van zestig, zie er goed uit, sta vol in het leven, fit, sportief en nog lang niet van plan dood te gaan, hallo zeg!

Mij zul je niet in het drukke verkeer zien, maar wel genietend van de natuur op de veilige fietspaden, zoals de meeste van mijn leeftijdsgenoten. Enkele ouderen die capriolen uithalen op hun ‘vermeende Harley’ wegen niet op tegen de jongeren die zoevend op hun VanMoofs, de iPhone losjes in de hand, append en zigzaggend voor gevaarlijke situaties zorgen in het verkeer, dat zich grotendeels wel aan de regels houdt.

Nelleke van den Oever, Zandvoort