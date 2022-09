Remko Pasveer: onze grijze uit het oosten

De oudste Oranjedebutant uit de geschiedenis is Sander Boschker, die 39 jaar en 224 dagen oud was toen hij op 1 juni 2010 zijn enige interland keepte. Als Louis van Gaal deze week Remko Pasveer laat debuteren, wordt de Ajaxdoelman nummer twee op de lijst, met 38 jaar en ruim tien maanden.

(Mijn favoriete wist-u-datje over Oranje, al heeft het er niets mee te maken: het eerste Nederlandse eigen doelpunt werd op 30 april 1905 gemaakt door Ben Stom.)

Het zou hem gegund zijn: Remko Pasveer, international in de kerstvakantie van zijn carrière, meteen na een Ajaxweek die hij, niet overdreven, een ‘baalweek’ noemde. Toch was het, tegen wil en dank, ook een beetje zíjn week.

De Ajaxverdedigers zagen, onder Liverpool- of AZ-druk, vaak geen andere uitweg dan een tikkie terug op de man met het hippe knotje, Ajax’ grijze uit het oosten, die zich op zijn beurt vaak genoodzaakt zag tot een lange trap naar verre verten. Dat hij een rustige, coachende doelman is, die uitblinkt in wat hij zelf ‘preventief keepen’ noemt, wisten we al langer. Tegen AZ liet hij zien dat hij ook de meer atletische keeperskunsten nog prima beheerst: gestrekt naar de hoek om een inzet van Odgaard naast te tikken, katachtige reflex op een schot van Reijnders.

Hij meldde zich medio 2021 bij Ajax als opvolger van illustere voorgangers als Hans Vonk, Henk Timmer én Sander Boschker. Niemand verwachtte dat hij veel speelminuten zou krijgen. Toen hij de wei in moest en blunderde in Lissabon, gilden Ajaxsupporters dat er gauw een ‘Ajaxwaardige’ keeper moest worden gehaald.

Inmiddels voelen fans én ploeggenoten een wonderlijke gemoedsrust bij Pasveers aanwezigheid, maar dat hij zo veel reddingen zou maken, zo absurd vaak aan de bal zou zijn en de hoofdrol zou opeisen op Anfield én in Alkmaar, dat was niet de bedoeling. Ajaxkeepers blinken alleen uit in baalweken.

