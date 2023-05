Reiger Rinus wist binnen een dag: die roodharige filmer heeft liefde nodig

Reiger Rinus is dood. De berichtgeving over zijn overlijden is hartverscheurend mooi. Filmmaker Eddy Terstall en Jordanezen die Rinus hebben gekend proberen al dagen lang stamelend duidelijk te maken dat Rinus niet zomaar een reiger was.

Zoals dat ook bij dode mensen gaat. Je staat in de condoleanceruimte met een stuk cake in je hand en dan zeg je dingen als: ‘Ome Piet was een bijzondere man. Zoals hij opstond uit een stoel, met die benen van hem, dat zag je nergens anders.’ Daarna loop je naar je auto en zeg je tegen iemand die Ome Piet ook heeft gekend: ‘Hoe opeens de zon doorbrak toen de kist zakte, dat was Ome Piet die ons een knipoog gaf.’

Zo wordt er nu ook over Reiger Rinus gesproken, maar als één ding duidelijk wordt, als je alle Rinusanekdotes achter elkaar zet, is het dat Rinus alleen maar gewone reigerdingen deed. Hij kon niet goochelen, hij schreeuwde niet onverwacht het woord ‘dorsmachine’ en hij loste geen kruiswoordraadsels op.

Als ik de loftuitingen kort samen moet vatten dan zeg ik: Rinus was een leven lang op een vrij gemakzuchtige manier op zoek naar vreten. Bij je naar binnen kijken als je een hamlap aan stond te braden, andere reigers, luisterend naar de naam Reiger Rob, Reiger René en Reiger Rick de Jordaan uit jagen en daarna op zijn gemak de lak van je auto af kakken.

Daarom zijn stadsreigers mijn favoriete vogels. Ze verdommen het om zich als een vogel te gedragen. Stadsreigers hebben helemaal geen zin in om zeven uur lang in het water te turen of er, onder die in de gracht gemieterde fiets, een stekelbaars zwemt. Die weten binnen een dag: die roodharige filmer heeft liefde nodig.

Eddy Terstall, oog in oog met een reiger, is een vernietigend mooi beeld. Zet er Miles Davis in zijn Franse periode onder en het is net alsof de VPRO veertig jaar terug in de tijd is gedoken. Toch zag ik jaren geleden een nog mooiere ontmoeting tussen reiger en mens.

Ik stond vlak voor de Febo op het Stadionplein. Ik at een satékroket. Vlak voor mij stond Reiger Rundvleeskroket. Ik zei: ‘Dit is een buitenlandse kroketvulling. Lust je niet.’ Er werd een auto vlak naast ons geparkeerd. Johan Cruijff stapte uit. Hij liep naar binnen en samen met negentien zwijgende mensen hoorden wij Johan heel duidelijk ‘vier kroketten meenemen in een zakje’ zeggen.

Ik keek naast mij. Reiger Rundvleeskroket loerde naar mijn hand. Johan Cruijff kon van hem even helemaal het lazarus krijgen.

