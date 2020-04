‘Red de bomen aan de kade, verplant ze niet’

Veel bomen langs kades zullen worden gekapt. Beeld ANP

Het versneld vernieuwen van 5 kilometer kademuur dreigt de doodsteek te worden voor bijna 600 bomen, aldus de strekking van het artikel hierover in Het Parool van zaterdag. Daarvan behoren 85 stuks tot de monumentale bomen van Amsterdam.

‘Experts onderzoeken nog welke eventueel te verplanten zijn’ en ‘dingen komen nu eenmaal aan hun eind, ook bomen’, staat er. Maar die bomen zijn niet aan hun einde. En verplanten zal alleen voor een handjevol jonge bomen goed uitpakken, want dat is geen goede zaak voor een al wat grotere boom. En al helemaal niet ‘van de Singel naar Noord’ zoals de bomenconsulent van de gemeente Hans Kaljee onderzoekt.

Het lijkt erop uit te draaien dat 5 kilometer gracht kaalgeslagen wordt; 600 bomen weg uit het centrum van de stad. Met een snellere versie voor die o zo vervelende kapvergunningsprocedure. Paniekbeleid ten koste van bomen en al hun effecten op het milieu.

Jammer genoeg lees ik niets over een alternatieve manier van kademuurvernieuwing met behoud van bestaande bomen. Dat is wat de grote, oudere stadsbomen verdienen. En de bouwers kunnen toch wel een kademuur wat meer grachtinwaarts funderen, met heipalen in of onder de grachtbodem.

In het Vondelpark legden we 15 jaar geleden een riool pal langs grote bomen met – ik zal de term nooit vergeten – een fundering op inwendig geheide korte buispaaltjes. Dus, zonder de kroon te vernielen met een torenhoge heistelling.

In plaats van de verplantbaarheid van de bomen te onderzoeken, zouden de civiel-techneuten eens met iets out of the box moeten komen. In 1992 is de kademuur van de Nieuwe Herengracht, nabij de Hortus, vernieuwd met behoud van alle bomen. Ze staan er nog. En in Den Haag en in Rotterdam zijn meerdere alternatieve constructies de tekentafel ontgroeid en al bijna praktijkwaardig. Dus kom op met de kademuur ‘Amsterdam 2020’.

Evert Ros, adviseur bomen bij New York Boomadvies, Amsterdam