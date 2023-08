Grappig. Ik dronk koffie met een kennis en ik vroeg hem wat volgens hem de reden was dat Poetin Oekraïne was binnengevallen.

“Poetin vindt Oekraïne toch een nazistaat?”

“Ik denk dat hij vond dat hij moest invallen, anders zou de Navo direct aan zijn grens staan.”

“Maar Poetin heeft toch ook gezegd dat Oekraïners genocide plegen op de Russen in Oekraïne?”

“Ik denk dat de belangrijkste reden is dat Poetin Oekraïne eigenlijk geen land vindt. Het behoort volgens hem tot Rusland.”

“Ja, hij wil toch een Groot Russisch Rijk, een imperium? Hij vond toch het uiteenvallen van de Sovjet-Unie het grootste drama van de eeuw? Daarmee verloor Rusland zijn macht.”

Opeens beseften we dat het een raar gesprek was. We konden niet precies zeggen waarom Poetin destijds Oekraïne was binnengevallen. Het was een arsenaal aan redenen. Als je veel redenen geeft is er altijd wel één die je begrijpt. Dat het onrechtvaardig was, vonden we duidelijk. Oekraïne was een erkend land, dat mag je niet zomaar binnenvallen.

Maar rechtvaardigheid is een boom in het midden die aan twee buren fruit geeft. Rechtvaardigheid moet je soms afdwingen, vastleggen in verdragen, borgen met macht.

Terwijl we aan het praten waren zaten we tegelijkertijd op onze telefoontjes te kijken als er weer een pushbericht kwam. Dat is onder vrienden niet onbeleefd.

We lazen dat Oekraïne een tanker had gedroond.

“Begrijpelijk,” zei ik.

“Is wat begrijpelijk is aanvaardbaar?” vroeg mijn vriend.

Ik wist het antwoord niet.

“Alle gevoelens zijn tegenstrijdig tegenwoordig. Of tegenstrijdig… Als ik zo’n bericht lees, denk ik mooi, goed gedaan, Oekraïne, maar tegelijkertijd besef ik dat ik vernietiging en misschien dood zit toe te juichen.”

“Dat hebben die Russen ook. Die juichen als het gelukt is een drone goed te richten op een ziekenhuis, maar tegelijkertijd beseffen ze misschien ook dat er mensen sterven. Moet je je schuldig voelen als je denkt het goede te doen?”

“Door iets rechtvaardig te noemen haal je het schuldgevoel weg.”

“Zodat je oorlogsmisdaden kunt begaan?”

“Ja, ook.”

We keken verder op onze telefoontjes.

Ik liet een foto zien van een tekening die mijn kleindochter had gemaakt van vier draken. “Waarom vier?” had ik haar gevraagd. “Omdat er nog plaats was op het papier,” antwoordde ze.

Ik zag in de draken de grote plagen die ons momenteel bedreigen. Oorlog, klimaat, immigratie en armoede. Maar zei niets.

Verzwijg je zorgen tot je een oplossing weet, zei vader.

Theodor Holman (1953) is columnist, schrijver, televisie- en radiomaker.

