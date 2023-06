Rechtvaardigheid in een oorlog loopt door een vergiet met kleine gaten; er blijft nogal wat achter

Mijn vader was op een gegeven moment rechter in Indië. Hij vertelde wel eens over de zaken die hij te behandelen had gekregen. Veel diefstal, vechtpartijen en er werden uiteraard moorden gepleegd.

In het Jappenkamp werd eveneens regelmatig gestolen en gevochten en de Japanse kampcommandant had mijn vader gevraagd bij conflicten te ‘bemiddelen’. De commandant had dat ook gevraagd aan een Engelse rechter die er gevangen zat.

Die Engelse rechter en mijn vader botsten voortdurend met elkaar. Daar valt veel over te vertellen, want Engeland en Nederland hadden verschillende rechtssystemen, maar er speelde ook iets anders: kleur.

Mijn vader zag er echt uit als een Indischman en ofschoon de Engelse rechter ‘beschaafd’ was, maar zich wel beter voelde, waren de Engelse gevangenen ronduit racistisch. Ze hadden geen zin om door een ‘native’ (een inlander) te worden beoordeeld.

Mijn vader moest daar wel om lachen, vertelde hij. Als hij ze moest ondervragen, deed hij dat in het Latijn om de gevangenen niet het idee te geven dat het voor hen makkelijker was. Dan moest de Engelse rechter zijn best doen de zinnen van mijn vader te vertalen.

De ruzies tussen de Engelsen en de Nederlanders werden echter zo hevig dat de Japanse leiding het recht weer in eigen hand nam.

Mijn vader heeft aan die episode een levenslange hekel overgehouden aan Engelsen. Dat had ook te maken met het feit dat de Engelsen hadden beloofd Nederland in Indië te hulp te schieten als de Japanners kwamen, maar toen die eenmaal binnenvielen, hadden ze niets gedaan.

Rechtvaardigheid in een oorlog loopt soms door een vergiet met kleine gaten; er blijft nogal wat achter.

Ik zou m’n vader wel eens willen vragen welke straf je iemand moet geven die opdracht heeft gegeven een stad te vernietigen. Of wat een rechtvaardige straf is voor iemand die duizenden kinderen heeft ontvoerd naar een ander land. En hoe straf je degene die opdracht heeft gegeven een stuwdam te vernietigen waardoor een gebied zo groot als België onder water is komen te liggen met alle gevolgen van dien? En hoe de eenvoudige commandant die in het krijgsgevangenkamp sadistische straffen oplegde? En wanneer is de doodstraf in oorlogsrecht rechtvaardig?

Stel dat we Vladimir Poetin gevangen kunnen nemen, heeft hij dan nog recht op leven? Al Qaidaleider Osama bin Laden, de man achter de aanslagen op de Twin Towers en het Pentagon in 2001, schoten de Amerikanen meteen dood toen ze hem eindelijk hadden gevonden. De Iraakse president Saddam Hussein werd na de tweede Golfoorlog opgehangen. En de Roemeense dictator Nicolae Ceausescu en zijn vrouw werden gefusilleerd na een proces, terwijl hij de Internationale zong.

Toch gek dat ik geen goede straf voor Poetin kan verzinnen.

Theodor Holman (1953) is columnist, schrijver, televisie- en radiomaker. Elke dag, uitgezonderd zondag, lees je hier zijn column. Lees alle columns van Theodor Holman terug.

Reageren? t.holman@parool.nl.