Rechercheurs bellen mij soms met de vraag hoe een oude zaak ook alweer zat

Geen waardevoller kapitaal dan menselijk kapitaal. Dat geldt natuurlijk ook binnen de opsporing. Met lede ogen zie ik toe als uit pakweg de Amsterdamse politie weer een forse portie korpsgeheugen de poort uitwandelt of aankondigt dat te gaan doen.

Niets ten nadele van de achterblijvers, daar zitten heel goeie tussen, maar de kennis van het criminele milieu die sommigen in hun hoofd hebben, past in geen computer – zéker niet omdat juist de politie vanwege de privacy voortdurend cruciale informatie moet wissen. Het komt daardoor voor dat rechercheurs mij bellen met de vraag hoe een oude zaak ook alweer zat, omdat het in hun eigen systemen niet is terug te vinden.

Maar, elk nadeel heb se voordeel (wie zei dat ook alweer?). Zo begon de enthousiaste Amsterdamse rechercheur Marijke de Jager met steun van de Nationale Politie de podcastserie Blauw Geboren. Daarin interviewt ze oud-collega’s om te voorkomen dat al die politiehistorie die zij met zich meedragen teloor gaat.

In de eerste zes afleveringen vertelde de toen net gepensioneerde Arno van Leeuwen over zijn 45 jaar als Amsterdamse politieman – van (wijk)agent tot rechercheur. Hij voerde de luisteraars langs krakers, junkies en zware criminelen die zich in de stad invreten.

Inmiddels staat een tweede, dubbel zo uitvoerige serie online, waarin de gewezen korpschef Bernard Welten zijn gehoor via het roemruchte Bureau Warmoesstraat, langs de recherche naar zijn rol als hoofdcommissaris leidt.

Mij grepen de afleveringen over de IRT-affaire, omdat uit die politiële clusterfuck de rookpluimen nog opstegen toen ik in 1997 bij Het Parool in dienst kwam. Het Interregionaal Recherche Team (IRT) Noord-Holland/Utrecht had het criminelen toegestaan voor miljoenen aan hasj in te voeren voor de organisatie van maffiabaas Klaas Bruinsma en – nadat die in 1991 in Amsterdam-Zuid was geliquideerd – zijn criminele erven. Het idee was dat de ‘groei-informanten’ door hun rol in die hasjhandel in de organisatie zouden groeien zodat de recherche via hen eindelijk de top kon ‘vegen’ – zoals arresteren in het opsporingsjargon wordt genoemd.

Het werd een fiasco waaraan de criminelen kapitalen verdienden. Na een parlementaire enquête kreeg de van corruptie beschuldigde Amsterdamse recherche eerherstel, maar moesten twee ministers aftreden. Welten was chef van de recherche, die de stekker uit het gezamenlijke team trok: “Men was in een moeras gestapt, en om te overleven is men gaan zwemmen in dat moeras en verzopen.”

Welten en zijn tweede man moesten gaandeweg met hun gezinnen onderduiken. Nog blijft die IRT-affaire opborrelen; denk aan de bonnetjesaffaire die met Fred Teeven en Ivo Opstelten wéér twee bewindslieden de kop heeft gekost.

De afleveringen van de podcast over de Bijlmerramp, de krakersrellen, de zedenzaak rond Robert M. en de ontvoering van Freddy Heineken en zijn chauffeur Ab Doderer (Welten mocht ze bevrijden) zijn het luisteren ook zeker waard.

Opdat we niet vergeten.

Paul Vugts schrijft elke vrijdag over zijn werk als misdaadverslaggever. In de Parool Misdaadpodcast vertelt hij samen met collega Wouter Laumans over ontwikkelingen in Amsterdam en ver daarbuiten.

