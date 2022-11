Rapapapapa! Welkom in de Week der Natte Tosti’s

Rapapapapa! Dames en heren! Welkom in de Wereld der Goede Bedoelingen! Een maatschappij waarin wij streven naar het hoogst haalbare, het allerbeste wat wij als diersoort kunnen betekenen, naar een liefdevolle toekomst voor onze kinderen, kleinkinderen, achterachterkleinkinderen en daar weer de kinderen van. Wij weten wat goed nalatenschap is, wij vinden dat het tijd is voor evolutie, voor revolutie, voor een mensheid die het beste voor iedereen wil. Voor minder doen wij het niet.

Dus ja, wij zijn natuurlijk erg tegen homo’s. O nee, dat bedoel ik niet, we zijn tegen homo’s oppakken. Op straat. Och, dat gebeurt, hè. In Qatar. Heel erg allemaal. Daar sluiten wij de ogen niet voor. Neenee. We hebben die Human Rights Watchdingetjes grondig bestudeerd. Alle lhgbti’s moeten in dat dorre zand vrezen voor hun leven. Dat vinden wij supererg. Want wij zijn vóór inclusie. En tégen uitsluiting. Dat zullen ze daar weten ook. Wij laten als bond zien dat we geen lakeien van de Fifa zijn. Wij gaan ergens voor staan! Voor de regenboog. Trots zal Virgil hem dragen. Zodat we een statement maken. Wij tonen wat menslievendheid is, hoe ­stevig onze principes zijn, wij ballen een vuist, zodat... Wat? Sorry? Virgil krijgt geel als ie de One Loveband omheeft? Echt? O. Oké. Nee. Dan doen we het niet. Tuurlijk niet. Dat zou onprofessioneel zijn. Tja. Belangen zijn belangrijk. Menselijkheid ook. Maar je moet realistisch zijn. Waar gehakt wordt vallen spaanders. Dit krijg je op het allerhoogste niveau. En iedereen weet: principes smelten als er geel tegenover staat.

Maaaaaarrrr, lieve lezers, niet getreurd. Want: rapapapapa, wij verkeren nog steeds in de Wereld der Goede Bedoelingen! Er is nog zoveel moois in andere takken van sport. Wat te denken van televisie op het allerhoogste niveau. Wis en waarachtig, ook die kent een Champions League. En die zit bij onze omroep. Och, zo mooi. De verheffing van het volk! Kijkertjes goede smaak bijbrengen. Daar staan wij voor! En niet zomaar. Nee, wij doen dat vol toewijding. Toewijding aan het vak, aan de kunst, aan het ambacht, aan een mooiere wereld. Want wij zijn verschillig! Daar staan wij voor. Wij ballen een vuist zodat… Wat? Sorry? Een presentator die geregeld uit zijn panty schiet en personeel letterlijk op de knieën dwingt? En wij wisten dat? Ja, ehm, wij wisten dat. Misschien. Een klein beetje. We waren niet overal bij, hè. Maar oké, oké, wij hebben er niets aan gedaan. Tja. Belangen zijn belangrijk. Menselijkheid ook. Maar je moet realistisch zijn. Waar gehakt wordt vallen spaanders. Dit krijg je op het allerhoogste niveau. En iedereen weet: principes smelten als er kijkcijfers tegenover staan.

Rapapapapa! Welkom in de Wereld der Goede Bedoelingen! Ach nee, wat een ape­kool. Welkom in de Week der Natte Tosti’s. Een week waarin maar al te duidelijk werd hoe snel mooie standpunten kunnen sneuvelen. Hoe boetekleden worden doorgegeven. En dat, zo lang de Poppetjes op Posities zich bekwamen in het kweken van rubberen ruggengraten, de wereld eeuwig op oude kreupele voet doordraait.

Roos Schlikker (1975) is journalist en schrijfster van boeken en toneelstukken. Elke zaterdag schrijft ze een column voor Het Parool.

Reageren? r.schlikker@parool.nl.