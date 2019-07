Mark Rutte beweert dat hij ‘goede vriend’ ­Donald Trump heeft aangesproken op diens veelbesproken racistische aanvallen op vier niet-witte Congresleden. De Congresleden moesten volgens Trump ‘terug naar de landen waar ze vandaan kwamen’ en hij liet een zaal ­witte nationalisten ongestoord scanderen dat een van hen moest worden ‘teruggestuurd’, een weerzinwekkend tafereel dat deed denken aan ‘minder, minder’ roepende Nederlandse rechts-extremisten.

Wat zou Rutte hierover tegen Trump hebben gezegd? ‘Don, I really think your racist attacks are unacceptable and anti-­democratic.’ Zoiets? Het is moeilijk voor te stellen dat Rutte het beestje bij de naam noemde en Trump trakteerde op een portie van die befaamde Nederlandse directheid. Dat zou gezien ­Ruttes eigen belabberde staat van dienst inzake racisme ook wel wat hypocriet zijn.

Enkele Nederlandse media ­waren nu eindelijk wél wat ­directer en kritischer. Die durfden de laatste racistische uitspraken van Trump racistisch te noemen. Opvallend: Het Jeugdjournaal durfde dat ook, maar voor volwassenen had de NOS een gekuiste versie met ‘verbale aanvallen’ die door Democraten als ‘racistisch werden betiteld’.

Trump maakt aan de lopende band racistische opmerkingen. Voor Amerikaanse media als de The Huffington Post maken die duidelijk dat Trump een racist is. Maar in Nederland zijn Trumps opmerkingen vooral ­betiteld als ‘controversieel’, ‘bot’, ‘hard’, ‘onfris’ of in het ­beste geval ‘vermeend racistisch’, ‘volgens critici racistisch’ en ‘racistisch’ tussen aanhalingstekens.

We hebben hier de mond vol van ‘problemen benoemen’, maar zodra het om racisme gaat, deinzen journalisten vaak terug en vervallen in zelfcensuur en politieke correctheid. Racisme racisme noemen: dat is in ­Nederland een taboe.

Dat sommige Nederlandse ­media het racisme van Trump nu eindelijk benoemen, is een stap in de goede richting. De volgende stap kan het benoemen van het racisme van Boris Johnson zijn. Zelden worden zijn racistische uitspraken en het bredere racismeprobleem van zijn partij hier kritisch ­besproken. Terwijl barones ­Warsi, oud-voorzitter van de Conservatieven, in de Britse pers nog uitgebreid waarschuwde voor wijdverbreid en diep­geworteld racisme in haar partij.

Een echt grote stap zou worden gezet wanneer Nederlandse media het racisme van Mark Rutte en de VVD durven te benoemen en bevragen. Vorig jaar beschreef ik in een stuk in deze krant voorbeelden van racisme binnen de VVD. Ruttes ‘pleur op’ gericht aan niet-witte Nederlandse jongeren is exemplarisch en even racistisch als Trumps ‘ga terug naar waar je vandaan komt’. Zouden Trump en Rutte het tijdens hun onderhoud ook over Ruttes racistische uitspraken hebben gehad? Droeg dat misschien bij aan herkenning, begrip en hun ‘vriendschap’? Dáár hadden Nederlandse media over moeten berichten.

