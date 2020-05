Racisme is gemeengoed binnen de VVD

De Belastingdienst heeft toegegeven dat de belastingaangiftes van ruim 11.000 mensen met een dubbele nationaliteit extra streng zijn gecontroleerd. Dat is onversneden discriminatie.

In hun onderzoek naar de toeslagen­affaire merkten RTL Nieuws en Trouw vorig jaar al op dat opvallend veel slachtoffers een migratieachtergrond hebben. De kans is groot dat in deze kwestie eveneens sprake is van racisme en discriminatie en dat dat zit ingebakken in de organisatiecultuur van de Belastingdienst. Uit eigen ervaring en gesprekken met (oud-)medewerkers weet ik dat etnisch profileren bijvoorbeeld ook voorkomt bij de douane, onderdeel van de Belastingdienst.

Naar aanleiding van de toe­slagenaffaire gaf staatssecretaris Alexandra van Huffelen onlangs nog aan etnisch profileren ‘sterk af te keuren’ en maatregelen te nemen wanneer dat toch zou hebben plaatsgevonden. Maar de dag nadat haar Belastingdienst etnisch profileren had toegegeven, bleken dat, geheel naar verwachting, holle woorden. In Op1 weigerde Van Huffelen herhaaldelijk antwoord te geven op de vraag wat voor maatregelen worden genomen tegen de ambtenaren in beide zaken, dat vond ze niet relevant.

Die ambtenaren overtraden de wet. Zij en hun leidinggevenden en directeuren die dat goedkeurden en onder de pet wilden houden, moeten worden ontslagen en vervolgd voor discriminatie, machtsmisbruik en andere strafbare feiten. Maar de meesten werken nog steeds bij de Belastingdienst of een andere overheidsinstantie, soms op hogere posities. Hún levens gaan gewoon door, terwijl ze die van duizenden ouders en kinderen hebben verwoest.

Het is onverteerbaar wanneer de daders niet zwaar worden gestraft voor het leed dat zij onder hun slachtoffers hebben veroorzaakt: van echtscheidingen, persoonlijke faillissementen en verlies van banen en woningen tot depressies en zelfmoord.

Wie denkt dat dit bedrijfsongevallen zijn, veroorzaakt door wat losgeslagen ambtenaren, komt bedrogen uit. Dit heeft alles weg van beleid dat de overheid oogluikend toestaat en aanmoedigt – zolang het maar niet wordt ontdekt.

Ter herinnering: in 2007 oordeelde de rechtbank dat Mark Rutte als staatssecretaris van Sociale Zaken heeft aangezet tot rassendiscriminatie door gemeenten aan te sporen inwoners van Somalische afkomst extra te controleren. In reactie daarop liet Rutte weten dat de wet dan maar moest worden aangepast. Tot zover onze democratische rechtsstaat.

Met Rutte als leider is het niet verwonderlijk dat racistische denkbeelden gemeengoed zijn binnen de VVD. Kopstukken als Klaas Dijkhoff, Stef Blok en Rutte zelf en VVD’ers van lagere rang hebben zich altijd vrij gevoeld om mensen van niet-westerse afkomst af te schilderen als inferieur en een potentieel gevaar voor onze samenleving.

Dat dergelijke racistische opvattingen via de grootste regeringspartij het beleid en de procedures van overheids­instanties insluipen, is niet meer dan logisch.

Reza Kartosen-Wong is mediawetenschapper en publicist. Elke maandag schrijft hij een column voor Het Parool.

Reageren? reza@parool.nl.