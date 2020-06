Raadsleden VVD: ‘Ruil Wallen en wiet in voor cultuur en eten’

Toeristen met mondkapjes lopen over de gesloten Wallen Beeld ANP / Robin van Lonkhuijssen

De VVD wil een terugkeer naar de situatie van voor corona voorkomen. Enerzijds vanwege de volksgezondheid – ook op de Wallen zal men 1,5 meter afstand van elkaar moeten houden – anderzijds vanwege de leefbaarheid – de overlast wil niemand terug. Nu is een unieke kans om grenzen te stellen.

Om drugstoeristen te weren, willen we dat coffeeshops alleen toegankelijk worden voor Nederlanders. De VVD wil bestemmingsplannen wijzigen, zodat er geen nieuwe coffeeshops kunnen komen als coffeeshops hun deuren sluiten en vrijgekomen panden kunnen worden gebruikt als woningen. We stoppen de verkoop van alcohol door (mini) supermarkten en screenen ondernemingen stelselmatig op ondermijning of witwassen.

Voor het weren van de toeristen die alleen maar naar sekswerkers achter de ramen komen kijken, kiezen wij ervoor de ramen inpandig te brengen, op de Wallen als het kan, maar anders elders. De tijd van voorzichtige stapjes is voorbij.

Bewoners van de binnenstad hebben het vertrouwen in de overheid verloren. Het is belangrijk dat te herstellen met daden. Daarom moet de gemeente een handhavingsoffensief lanceren: een verdubbeling van politie- en handhavingscapaciteit, een flexibele 24/7-inzet en extra hosts zijn essentieel. Handhavers in burger met bodycam en loktoeristen moeten lik-op-stuk geven en eindelijk blowverboden handhaven. Daarom moet de politiepost in het Wallengebied snel terugkeren.

Helaas heeft Amsterdam nog steeds het imago van de stad waar alles kan en alles mag. De VVD wil daarom dat Amsterdam&Partners de opdracht krijgt het internationale imago van de stad te veranderen. Geen Wallen en wiet, maar prachtige musea, verscheidenheid aan wijken en goede restaurants.

De Wallen zijn misschien wel het mooiste stukje Amsterdam. De VVD wil van deze buurt weer een woonbuurt maken, waar goedwillende toeristen welkom zijn. Zo zorgen wij ervoor dat ook inwoners en bezoekers straks in een mooie omgeving kunnen genieten van alle historie, architectuur en cultuur van dit unieke deel van de stad. Tijd voor actie!

Daan Wijnants (duoraadslid voor de VVD) en Claire Martens ­(raadslid voor de VVD), Amsterdam

Claire Martens Beeld -