Quarantaineplicht vergelijken met de Jodenvervolging? Alsjeblieft zeg...

Vorige week was ik op bezoek bij Marja. Als kind overleefde zij de Tweede Wereldoorlog. Haar moeder was niet Joods. Daardoor hoefde Marja zelf niet onder te duiken. Haar Joodse vader moest dat wel. Hij verliet zijn onderduikadres één keer, met gevaar voor eigen leven. Zijn dochter werd elf en hij wilde haar per se feliciteren. Na de felicitaties vroeg hij of ze een stukje met hem wilde meelopen. Marja was druk met haar vriendinnetjes en koos ervoor om bij hen te blijven. Ze zwaaide hem nog wel uit vanachter het raam. Dat was de laatste keer dat ze haar vader zag.

Een tijdje later kreeg ze een brief uit Kamp Westerbork. Marja las hem aan me voor: ‘Je vader is nu al enkele weken hier en maakt het goed. Papa mist jullie wel heel erg, maar misschien kan ik binnenkort wel een keer met verlof.’ Er volgden meer brieven, de toon werd steeds een beetje somberder: ‘Ik verdien hier niets, dus ik kan jullie ook geen centjes meer sturen, maar je vader houdt het wel vol. Hij krijgt af en toe een extra rantsoen brood.’ Daarna bleef het stil. Marja’s vader werd naar Polen getransporteerd en is nooit meer teruggekomen. Hem was hetzelfde lot beschoren als 102.000 andere Nederlandse Joden.

Twee dagen na mijn bezoek aan Marja kreeg ik een krantenbericht over Pepijn van Houwelingen onder ogen. Het Forum voor Democratie-Kamerlid had tijdens een wetgevingsoverleg gezegd dat ‘de quarantaineplicht voor reizigers uit risicolanden net zo totalitair is als de vervolging van Joden tijdens de Tweede Wereldoorlog’. Ik begon gefrustreerd te vloeken.

Helaas wordt deze vergelijking vaker gemaakt. In augustus maakte Viruswaarheidvoorman Willem Engel zich hier al schuldig aan tijdens een demonstratie tegen de mondkapjesplicht. Later die maand verschenen er twee kinderen met een gele Jodenster op hun rechterborst bij een anticoronaspoedwet protest. Op de gele, papieren ster stond de tekst: ‘ongevaccineerd’.

Deze voorvallen schoten me toen al in het verkeerde keelgat, maar de uitspraak van Van Houwelingen maakte me pas écht kwaad. Hij is verdomme een volksvertegenwoordiger. En dan waagt hij het ook nog om dit te verkondigen in de week voor 4 mei. Wat een gotspe!

Marja is inmiddels 90 jaar oud. Er is geen dag voorbijgegaan waarop ze niet aan haar vader heeft gedacht. Met terugwerkende kracht vindt ze dat ze hem niet genoeg heeft terug­geschreven. Daarover voelt ze zich nog altijd schuldig. Kan je nagaan, ze leeft al bijna een eeuw met de naweeën van de Jodenvervolging. Een eeuw…

Je mag er best voor kiezen om je niet te laten vaccineren en kritiek op het coronabeleid moet ook kunnen, maar heb niet het gore lef om quarantaineplicht of vaccinatiestrategieën te vergelijken met de hartverscheurende gevolgen van de Holocaust.

Natascha van Weezel (1986) is journalist. Elke maandag schrijft ze een column voor Het Parool.

Reageren? natascha@parool.nl.