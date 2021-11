Publieksheld Antony was kontklemmend irritant: een belangrijke stap

Je kunt pas echt van iemand houden als je je een keer gruwelijk aan hem of haar hebt geërgerd. Zo bezien was het een vruchtbare avond, in de jankende regen op de gure schaatsbaan van Almelo. De nieuwbakken publieksheld Antony was er kontklemmend irritant: een belangrijke stap.

Het viel niet eens zo heel erg op, omdat gaandeweg de wedstrijd álle Ajacieden irritant werden – behalve Remko Pasveer dan. In het eerste halfuur, toen Ajax nog redelijk voetbalde, hadden bijna alle flitsende aanvallen Antony als eindstation. Hij werd tot drie keer toe vogelvrij gespeeld door het team; de oogst bestond uit twee gesmoorde pogingen en een gemakzuchtig schotje over.

Na rust verlepte de Antony van Lissabon, met zijn haviksoog voor de positie van Sébastien Haller. De Antony van twee weken geleden loste op als een suikerklontje in de regen. Achter hem kon Devyne Rensch onmogelijk goed spelen.

Antony werd hautain en verongelijkt. Het mooist was het akkefietje in de 57ste minuut, toen hij in kansrijke positie een druilerige afzwaaier produceerde in de richting van een reclamebord met de tekst ‘Auto Haarhuis’.

Aanvoerder Tadic gaf hem een uitbrander. Antony maakte een even geagiteerd als wanhopig gebaar met zijn rechterhand, die hij had teruggetrokken in de mouw van zijn witte ondershirt. Boos hoofd, als een door de conciërge betrapte scholier: geen zin om te leren voor topo Overijssel, maar wel pissig over de onvoldoende.

Ik had zin om tegen Antony te zeggen wat ik soms tegen mijn zoontje (9) zeg als hij even klem zit in zijn eigen pesthumeur: “Jochie, volgens mij ben je vooral boos op jezelf.”

Bij mijn zoontje is dat soms genoeg om hem te doen breken. Bij Antony vermoedelijk niet, maar ik denk wel dat hij in Dortmund beter zijn best gaat doen.

Antony kan een verongelijkt kind zijn, net als wijzelf. Ik vind hem nu nog leuker.

