Prominente Poetinaanhangers in een uitgelekte tape: ‘Poetin is een fucking Satan’

De Moskouse elite is in rep en roer over een uitgelekt telefoongesprek tussen de bekende muziekproducent Iosif Prigozjin en de miljardair en oud-senator Farchad Achmedov.

Prigozjin en zijn vrouw Valeria – een van Ruslands beroemdste zangeressen – zijn in het openbaar fanatieke Poetinaanhangers en voerden actief campagne. Ook Achmedov – die zijn vermogen maakte in de gasindustrie – spreekt nooit kritisch over het regime.

Maar in het afgeluisterde telefoongesprek, dat op YouTube belandde – hóé is niet duidelijk – slaan de heren een heel andere taal aan.

“Poetin geeft geen fuck om Rusland. Hij geeft geen fuck om de mensen. Hij is een fucking Satan, een ongelofelijke klootzak,” zegt Prigozjin.

“Door Poetin komt er fascisme. Je zal zien dat een militaire dictatuur het eindresultaat is. Poetin gaat door tot het einde,” zegt gespreksgenoot Achmedov.

Zo schelden ze nog een tijdje door op Poetin, ‘de idioot Sjojgoe’ (minister van Defensie), en alle ‘hufters’ rondom Poetin. En Achmedov klaagt over het feit dat hij op de EU-sanctielijst staat ‘terwijl ik Poetin al jaren niet heb gezien en helemaal niets van hem moet hebben’.

De YouTubeopname sloeg in als een bom binnen de Moskouse ring. Niet omdat mensen boos zijn om wat erin wordt gezegd, maar omdat vrijwel iedereen in de Russische elite, van zakenmensen tot kunstenaars en alles wat ertussen zit, dagelijks zulke gesprekken voert. Elke keer als ik een min of meer prominente Rus spreek – en dat is vrijwel elke dag – hoor ik dezelfde teksten:

“Poetin heeft ons leven, en dat van de gewone Rus verwoest. Wij zijn opgesloten in een immense gevangenis. De EU ziet in ieder van ons een handlanger en daarom kunnen we het land niet uit. Poetin leidt ons naar de afgrond. Er wacht alleen duisternis.”

Uit angst alles kwijt te raken – geld, aanzien, vrijheid, een gerieflijke levensstijl – doen ze in het openbare leven alsof ze Poetin steunen.

Prigozjin (geen familie van de Wagnercommandant) beweerde eerst dat de opname nep was, om daarna toe te geven dat ‘sommige delen’ wel echt zijn. “Maar jullie weten dat ik achter Poetin sta.” Is het lafheid? Zeker. De Russische elite heeft geen ruggengraat. Is het verklaarbaar? Dat ook.

De uitgelekte tape zendt een schokgolf uit. Niemand is nog veilig. Over de telefoon kan de elite haar hart al helemaal niet meer luchten. Alleen de keuken is nog een veilige plek. Hoewel, de FSB of misschien ook Oekraïners zijn handig genoeg om zelfs daartoe door te dringen.

De Stalintijd is helemaal terug. Ambtenaren of politici die nog – hoe klein ook – een kritische kanttekening bij de oorlog durven te plaatsen, moeten voor straf naar het front. Kinderen worden op school gestimuleerd ouders aan te geven die zich thuis tegen de oorlog uitspreken. De vader van een meisje dat op school een tekening maakte tegen de oorlog kreeg deze week twee jaar cel. Het meisje zelf zit inmiddels op een vreselijk internaat.

De duisternis heerst alom. Alleen via uitgelekte tapes en video’s weten we nog hoe veel Russen er echt over denken.

Derk Sauer is uitgever van The Moscow Times en columnist bij Het Parool. Hij is ook ­oprichter van de Russische krant Vedomosti en oud-uitgever van RBK Gazeta.