Probleem: een heilig boek waarin staat dat homo’s ‘onrein’ zijn

Alle grote godsdiensten hebben een hekel aan homoseksualiteit. Daar is een ‘ratio­nele’ reden voor. Wil een godsdienst kunnen overleven, naast een andere, dan heb je kinderen nodig. Per gezin, statistisch gezien, meer dan twee. En die kinderen moet je ook opvoeden in dat geloof, anders heb je er nog niets aan.

Homoseksualiteit, zo zou je kunnen redeneren, vernietigt op den duur je religie wanneer er te weinig kroost komt.

Religies hebben daar een truc op gevonden. Dat zit in het bijvoeglijke naamwoord ‘ware’, dat is afgeleid van ‘waar’. Ze stellen: in onze religie, het ‘ware geloof’, gaat het om ‘ware liefde.’ Homoseksualiteit is verboden, dus is de ­homoliefde geen ware liefde. Men doet of men weet wat ‘de waarheid’ is.

Zo’n tweeduizend jaar is dat goed gegaan, maar tegenwoordig denken zelfs ‘ware gelovigen’ daar anders over. Vraag aan een homoseksuele katholiek hoe het kan dat hij homoseksueel is en katholiek en hij zal je een gefundeerd antwoord kunnen geven. (Correlatiemomentje: wie hier meer van wil weten, van welk geloof ook, leze het gehele oeuvre van Gerard Reve, met name zijn Vier pleidooien.)

Kortom: geloof en homo­seksualiteit kunnen voor de ­serieuze religieuze homoseksueel samengaan.

Dat kinderen tegenwoordig her en der nog wordt geleerd dat zulks niet kan, is kindermishandeling. Mishandeling omdat je kinderen indoctrineert met een leerstelling die alleen maar tot angst en neerbuigendheid tegenover homo’s kan leiden. Dat sanctioneert agressie tegen homo’s.

Probleem: je hebt een heilig boek waarin staat dat homo’s ‘onrein’ zijn, hoe los je dat dan op? Wanneer je je strikt aan de tekst wil houden en geen interpretatie toelaat, dan is dat onmogelijk.

Maar de overheid mag dan oordelen: wij vinden dat je homo’s niet mag discrimineren en dus mag je dat ook niet aan kinderen onderwijzen, zelfs niet onder vermelding van wat een heilig boek hierover beweert. Komen vrijheid van mening, van godsdienst en onderwijs hier nou niet met elkaar in conflict?

Jazeker. Maar de overheid moet kinderen zoveel mogelijk beschermen. Een volwassene mag zelf oordelen, kinderen nog niet.

Wat die kinderen thuis ­horen, zal me (voorlopig) een zorg zijn, maar in het onderwijs mogen geen leerstellingen worden verkondigd, hoe heilig ook, die tegen onze Grondwet ingaan.

De onderwijsinspectie dient daarom zo snel mogelijk leerboeken te verwijderen waarin homo’s worden gediscrimineerd. Het is al erg genoeg dat kinderen via hun ouders een geloof opgedrongen krijgen.

