Prijsschieten: GroenLinks lijkt meer oog te hebben voor identiteitspolitiek

Voor de Partij voor de Dieren zijn het, politiek gezien, mooie tijden. De partij behoort in Amsterdam inmiddels tot de gevestigde orde, heeft drie zetels, staat er goed voor in de peilingen en kan profiteren van de maatschappelijke zorgen over klimaatverandering.



Het grootste cadeau voor de partij is toch wel dat GroenLinks in het college zit. Vlak na de vorming van de nieuwe coalitie was fractievoorzitter Johnas van Lammeren teleurgesteld dat GroenLinks niet bij zijn partij uitkwam, maar bij SP, PvdA en D66. De kans op een echt groen college was daarmee verkeken, zei hij bitter. Maar in politiek opzicht is het pure winst dat de Partij voor de Dieren oppositie kan voeren tegen een college met GroenLinks, de grote concurrent op het gebied van duurzaamheid en groen. Terwijl GroenLinks compromissen moet sluiten, profileert de Partij voor de Dieren zich vanuit de oppositiebanken als de enige echte groene, diervriendelijke en compromisloze partij van Amsterdam.

Nieuwe Meervaart

Zo gaat de fractie voorop in het verzet tegen de nieuwe Meervaart in de Sloterplas. Dat is een voorstel van nota bene twee GroenLinkswethouders: Touria Meliani (Cultuur) en Marieke van Doorninck (Ruimtelijke Ordening). Van Lammeren, die inmiddels een Haagse carrière ambieert, laat deze klus graag over aan zijn fractiegenoot Anke Bakker. Zij valt op kundige wijze de plannen aan ‘om de Sloterplas vol te bouwen’. Hiermee zet ze GroenLinks weg als een partij die liever iconen bouwt dan oog heeft voor de natuur.

Deze week was Bakker in het raadsdebat ook fel tegen de toekomstplannen van het college voor de Gaasperplas, waarin ruimte is voor horeca. Volgens het college is de horeca slechts een klein onderdeel van de plannen, die juist het ecologische karakter van het natuurgebied versterken. Maar daar wil de Partij voor de Dieren niets van weten: na de Sloterplas is ook de Gaasperplas niet meer veilig. “En wat komt hierna?,” vroeg Bakker zich af. “Een skischans in het Flevopark?”

Zouteloze fractie

Even later floot haar fractie­genoot Jennifer Bloemberg-Issa wethouder Van Doorninck terug in het debat over de ontwikkeling van de Buiksloterham in Noord. Ze vindt dat te weinig duidelijk is over de gevolgen van de woningbouw voor het groen en de raad steunde haar verzoek tot uitstel van het debat. Dat is, zacht gezegd, pijnlijk voor een GroenLinkswethouder.

Opvallend is dat GroenLinks nauwelijks verweer heeft tegen deze aanvallen op de ecologische flank. In het debat over de Gaasperplas kwam raadslid Jenneke van Pijpen niet verder dan de opmerking dat ze de antwoorden van het college afwacht. In het debat over de Meervaart in de Sloterplas is de bijdrage van de fractie net zo zouteloos.

GroenLinks lijkt meer oog te hebben voor identiteitspolitiek dan voor grootse groene plannen. Voor de Partij voor de Dieren is dit prijsschieten.

Achter dit politieke spel speelt een fundamentele vraag, die gaat over de toekomst van de stad. In deze coronacrisis krimpt de Amsterdamse bevolking weliswaar, maar de verwachting is nog altijd dat de stad de komende jaren, als de pandemie achter ons ligt, zal groeien. Er zijn plannen voor tienduizenden nieuwe woningen in Amsterdam, onder andere in de Buiksloterham in Noord. De ruimte is beperkt, dus de grote vraag is hoe die groei zich verhoudt tot het groen. Het antwoord op deze vraag vergt politieke keuzes. Wat de Partij voor de Dieren betreft, hoeft de stad helemaal niet zo hard te groeien. Dat is een afwijkend, maar ook een duidelijk geluid, dat een nieuwe kans biedt om GroenLinks weg te zetten als een partij die meer geeft om huizen dan om groen.

Politiek verslaggevers Michiel Couzy en Ruben Koops belichten beurtelings op zaterdag in ‘Republiek Amsterdam’ een politiek onderwerp uit de stad.

Reageren? m.couzy@parool.nl