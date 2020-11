President Trump en het opblazen van de Nijldam

Er heerst weer oorlogsspanning tussen Ethiopië en Egypte nadat de Amerikaanse president Trump opmerkingen heeft gemaakt over het opblazen van de Nijldam.

In de afgelopen 10 jaar is er veel discussie geweest tussen Egypte, Soedan en Ethiopië over deze controversiële dam. Tot een akkoord is het niet gekomen.

Het gaat om een ingrijpende kwestie die de regio al tijden onder druk zet. De Blauwe Nijl voegt zich bij de Witte Nijl in Soedan en wordt dan de Nijl. Ethiopië heeft onderweg een belangrijke sleutel in handen. Over twee jaar – wanneer de Grand Ethiopian Renaissance Dam klaar is – beheert dat land ongeveer 85 procent van de stroom die uit de rivier kan worden opgewekt.

Ethiopië zegt dat de kolossale dam het land helpt een belangrijke exporteur van energie te worden. Egypte is afhankelijk van diezelfde Nijl om zijn boeren en een snel groeiende bevolking van 100 miljoen mensen van zoet water te voorzien. Onderhandelaars in het conflict hebben gezegd dat er vragen zijn over hoeveel water Ethiopië bijvoorbeeld zal doorlaten als zich een meerjarige droogte voordoet.

U begrijpt – de spanningen lopen hoog op. En toen kwam president Trump op het toneel om de boel verder op scherp te zetten. “Zij [Egypte] zullen de dam opblazen,” zei Trump. “En ik zei het en ik zeg het luid en duidelijk: ze zullen die dam opblazen. Ze moeten iets doen.”

Ik ben geen expert op het gebied van buitenlandse politiek, maar ik weet wel dat bij een ruzie extra geschreeuw niet helpt. Na Trumps opmerkingen beschuldigde de Ethiopische regering Trump dan ook van ‘het aanzetten tot oorlog’.

Arm Ethiopië. Eindelijk aandacht. Maar geen schijntje schoonheid of positiviteit.

Wondimu Gebre Woldeaarggiye kwam in 2015 als vluchteling van Ethiopië naar Nederland. Wekelijks vertelt hij over zijn leven in Amsterdam. Lees al zijn columns hier terug.